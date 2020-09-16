Чеченские СМИ заявили о готовящейся в Европе операции «Двойник» с маской Кадырова

Чеченские СМИ ссылаются на видео в аккаунте eldit_net в Instagram, в котором демонстрируется реалистичная маска, изображающая Кадырова в очках и без. Аналогичные сообщения стали тиражироваться другими пабликами, в том числе в аккаунте pro_chechnya в Instagram.

В посте к этому видео говорится, что маску изготовили «в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий». Утверждается, что операция против Кадырова получила кодовое название «Двойник» и находится на последней стадии подготовки.

«Стало известно, что сейчас идет отбор кандидатов для выполнения провокаций с использованием подготовленного образа», - говорится в сообщении аккаунта. При этом источники этих данных не указываются, суть провокации также неизвестна.

4 июня в пригороде Вены был убит чеченский политэмигрант Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. Он вел Youtube-канал, в котором критиковал главу Чечни и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Также о подготовке убийства Умарова заявили его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.

«Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить», - заявил близкий родственник Умарова.

Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствием пока не установлены, однако версия политический расправы не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.

Кадыров обвинил в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов иностранные спецслужбы. По словам Кадырова, стоит правозащитникам начать «переживать» за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается. «Мы проклинаем всех, кто взращивает горлодеров! Помните, что еще до нашего спроса, от вас избавятся как от расходного материала. Это должен понимать каждый здравомыслящий человек, прежде чем согласится на участие в проектах спецслужб. Не становитесь куклами, заботьтесь о своих семьях. Иначе такая же участь ждет и вас», - предупредил других блогеров и критиков Кадыров.