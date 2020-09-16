Чиновнице с окладом в 6900 евро будут компенсировать затраты на бензин

Верхний предел размера компенсации составит 335 евро в месяц. Главное условие для ее получения - поездки на личной машине должны быть по рабочим делам.

Соответствующее распоряжение, которое вступило в силу задним числом с 10 августа, на этой неделе подписал канцлер Министерства образования и науки Майт Лайдметс.

Для сравнения: утвердившая Илиссон в должности гендиректора нового департамента и назначившая ей такой оклад министр образования и науки Майлис Репс, по данным на 1 апреля, зарабатывает 5662,5 евро в месяц.