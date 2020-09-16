Ср, 16.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин
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  • Чиновнице с окладом в 6900 евро будут компенсировать затраты на бензин

Чиновнице с окладом в 6900 евро будут компенсировать затраты на бензин

Улла Иллисон

ФОТО: Mihkel Maripuu

С 10 августа приступившей к работе на посту директора Департамента по делам образования и молодежи Улле Илиссон, чей месячный оклад равен 6900 евро, отныне полагается и компенсация расходов на эксплуатацию личного автомобиля, пишет Rus.ERR.

Верхний предел размера компенсации составит 335 евро в месяц. Главное условие для ее получения - поездки на личной машине должны быть по рабочим делам.

Соответствующее распоряжение, которое вступило в силу задним числом с 10 августа, на этой неделе подписал канцлер Министерства образования и науки Майт Лайдметс.

Для сравнения: утвердившая Илиссон в должности гендиректора нового департамента и назначившая ей такой оклад министр образования и науки Майлис Репс, по данным на 1 апреля, зарабатывает 5662,5 евро в месяц.

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