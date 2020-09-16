Чиновнице с окладом в 6900 евро будут компенсировать затраты на бензин

С 10 августа приступившей к работе на посту директора Департамента по делам образования и молодежи Улле Илиссон, чей месячный оклад равен 6900 евро, отныне полагается и компенсация расходов на эксплуатацию личного автомобиля, пишет Rus.ERR.
Верхний предел размера компенсации составит 335 евро в месяц. Главное условие для ее получения - поездки на личной машине должны быть по рабочим делам.
Соответствующее распоряжение, которое вступило в силу задним числом с 10 августа, на этой неделе подписал канцлер Министерства образования и науки Майт Лайдметс.
Для сравнения: утвердившая Илиссон в должности гендиректора нового департамента и назначившая ей такой оклад министр образования и науки Майлис Репс, по данным на 1 апреля, зарабатывает 5662,5 евро в месяц.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!