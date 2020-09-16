Spotify обвинил Apple в антиконкурентном поведении из-за единой подписки

Это нововведение вызвало недовольство у музыкального сервиса Spotify, который уже неоднократно обвинял Apple в нарушениях конкуренции. В заявлении сервиса говорится что, Apple снова злоупотребляет своим доминирующим положением и подталкивает пользователей перейти на свои сервисы. В Spotify призвали антимонопольные органы принять меры в отношении Apple. В противном случае действия компании из Купертино нанесут непоправимый ущерб сообществу разработчиков и создадут угрозу общественным свободам слушать, учиться, создавать и связываться, пишет The Verge .

В Apple отрицают обвинения Spotify. В компании заявили, что пользователи по-прежнему могут выбирать альтернативы сервисам Apple. "Мы представляем Apple One, поскольку это хорошая вещь для пользователей, дающая простой вариант доступа ко всему спектру сервисов Apple. Мы будет рекомендовать клиентам подходящие планы Apple One для экономии денег на основе текущих подписок", - сообщили в компании.

Отметим, что в июне прошлого года, количество подписчиков сервиса Apple Music превысило 60 млн. Аудитория Spotify в июне этого года достигла отметки в 138 млн пользователей.

Напомним, в середине июня Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении магазина приложений App Store. Регулятор намерен выяснить, не нарушают ли правила App Store законодательство ЕС в сфере конкуренции. Поводом для расследования послужили жалобы музыкального сервиса Spotify и японской торговой площадки Rakuten. В Spotify жаловались на то, что Apple использует App Store для продвижения своего сервиса Apple Music. В Rakuten называли незаконной введенную Apple комиссию в 30% на продажу через App Store электронных книг при одновременном продвижении сервиса Apple Books.

"Нам необходимо удостовериться, что правила Apple не вредят конкуренции на рынках, где у Apple есть конкурирующие разработчики приложений, продукты которых являются, например, аналогами для стримингового сервиса Apple Music или сервиса Apple Books", - заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.