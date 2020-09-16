Где заканчивается свобода слова и начинается травля? Интернет-конфликт в Нарве затронул десятки человек

“Я имею право об этом говорить”

Администратор группы Олег Медведев обвиняет нарвских оппозиционных политиков, различных общественных деятелей, журналистов, предпринимателей и несколько организаций в том, что они преследуют его, травят, при этом также целенаправленно подавляют в городе свободу слова и намеренно мешают развитию гражданского общества. Многие из них, наоборот, обвиняют в назойливом преследовании в интернете Олега Медведева.

На просьбу прокомментировать эту ситуацию, Олег Медведев обвинил журналиста Rus.Postimees в подавлении свободы слова, потребовав напечатать его комментарий дословно:

“Журналист Николай Андреев вместе с товарищами отрицает важнейшую обязанность СМИ и занимается очернением граждан. Я имею право об этом говорить”

Многие обвиняемые стараются просто игнорировать многочисленные упреки в свой адрес, но их поток не прекращается. Один из участников этого спора, владелец популярного портала Seti.ee Роман Грибов, напротив, считает, что игнорирование ему не поможет. Он почти каждый день получает сообщения от Олега Медведева и обратился с жалобой в Инспекциею по защите данных.

Роман Грибов по своему прежнему опыту рассказывает, что очень сложно защититься от преследования, особенно, если у преследователя проблемы с психикой, но физической угрозы он не представляет. Дело в том, что в прошлом он столкнулся с преследованием, которое продолжалось четыре года, и полиция помочь не могла. Женщина ходила за ним повсюду, бесконечно писала сообщения и звонила. В Viber осталось больше 50 тысяч неотвеченных сообщений, в черный список пришлось внести более полутысячи телефонных номеров - женщина регулярно покупала новые сим-карты. Она угрожала супруге Грибова, так что даже по городу приходилось передвигаться осторожно.

Но дело дошло до суда только после того, как преследовательница напала, и это зафиксировали камеры наблюдения. Судебный запрет на приближение не помог, и только когда судья наказал женщину условным сроком и обязал посещать психолога, она остановилась.

Исходя из этого опыта, Роман Грибов опасается, что и новый случай преследования также может затянуться надолго.

Полиция: сначала нужно вежливо попросить

Веб-констебль Яна Фролова, комментируя ситуацию вокруг “Нарва+”, сказала, что статья 45 Конституции Эстонской Республики каждому человеку дает право распространять свои идеи, мнения, убеждения и другую информацию.

Суд может ограничить свободу слова для защиты прав других людей. При этом, клевета и оскорбления в уголовном порядке в Эстонии не наказываются. У человека, который считает себя оскорбленным, есть право защитить себя от клеветы, обратившись в суд в гражданством порядке.

Если спор перетек из интернета в физическое пространство (а такие случаи были), то важно, где именно люди разговаривают.