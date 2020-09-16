Ср, 16.09.2020
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Яна Тоом
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  • Полиция задержала двух иностранцев, подозревающихся в попытке кражи банкомата

Полиция задержала двух иностранцев, подозревающихся в попытке кражи банкомата

Полиция задержала двух иностранцев, подозревающихся в попытке кражи банкомата.

ФОТО: Urmas Luik

Вчера во второй половине дня полицейские задержали 24-летнего и 32-летнего мужчин, которых есть основание подозревать в попытке кражи банкомата в Синди.

Руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон сказал, что у задержанные имеют двойное гражданство Румынии и Молдавии. По словам Семпельсона, быстрому задержанию подозреваемых способствовали оперативный обмен информацией и эффективная работа по сбору информации, в том числе и о том, какой автомобиль подозреваемые могли использовать. 

«Полицейские задержали мужчин, когда они выезжали из Эстонии в Латвию, – сказал он. – Следователи установили, что эти люди также связаны и с другим похожим случаем в Рапла в начале сентября. Там также была предпринята неудачная попытка достать деньги из банкомата».

В ночь на 15 сентября центр тревоги получил сообщение о взрыве у магазина Konsum на улице Яама в Синди. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что был поврежден банкомат. Все обстоятельства происшествия выяснятся в рамках уголовного производства.

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