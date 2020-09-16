Пятилетний мальчик отдал свою копилку: хозяевам сгоревшего дома в Нарве помогали всем миром

По сообщению Спасательного департамента, вызов в Центр тревоги поступил в 20.46, а потушить пожар спасателям удалось к 1.13 ночи. К сожалению, дом не был застрахован. Семья строила его постепенно много лет, и в пожаре потеряла также одежду (даже ребенка не во что было переодеть), постельные принадлежности, заготовки на зиму. Всё, что находилось на первом этаже оказалось в копоти и было залито водой при тушении.

Подруга хозяйки дома Татьяна Зайцева опубликовала в соцсетях призыв помочь вещами и деньгами и получила неожиданно большой отклик.

“В первый день у меня было очень много сообщений - больше 30 или даже 50, я просто не успевала всем отвечать, настолько много людей захотели помочь в этой ситуации, что было очень приятно, - рассказала она. - С большинством людей мы встречались, чтобы забрать вещи.

Причем, это были люди не только из Нарвы: из Кохтла-Ярве и из Таллинна нам отправляли посылки через Smartpost или Omniva. Я буквально два или три дня назад их получила. Были также люди из России - просили опубликовать счет, куда россияне могут перевести деньги”.

Содержимое этой копилки тоже пойдет на восстановление сгоревшего дома. ФОТО: Татьяна Зайцева

Уже через несколько дней Любовь и Татьяна сообщили, что вещей на первое время собрано достаточно, и не нужно больше их привозить. Больше всего женщин растрогал пятилетний Саша, который пожертвовал на восстановление дома свою копилку, в которой было 56 евро.

“Мы все просто прослезились, - рассказала Татьяна. - Копилка-свинка с монетками от пятилетнего мальчика - это был очень большой поступок, на самом деле”.

“Сказать честно, это самые дорогие 56 евро в нашей жизни”, - сказала Любовь.

По ее словам, помогали не только частные лица, но также детский сад Tareke, детский магазин “Крокодил” и Красный крест.

“Люди у нас потрясающие. С великой душой и добрым сердцем”, - добавляет она.

Любовь Кузьмина рассказала, что на этой неделе на семейном совете пострадавшие от пожара решили, что не будут больше просить помощи.

“Мы, конечно, в первую очередь вывернули все свои карманы, а потом уже стали просить. На данный момент, благодаря помощи всех наших друзей, знакомых, родных и сбору пожертвований в соцсетях, мы думаем, нам хватит, чтобы сдать мусор, отчистить гарь и накрыть чем-то крышу на зиму, чтобы дом не начал гнить. А дальше как говорится, что Бог пошлёт.

Жалко папино время. Он отдал полжизни и много здоровья, что бы построить то, что сгорело за несколько часов, но назад ничего не вернуть”, - говорит Любовь Кузьмина.

По странному стечение обстоятельств ровно через неделю после этого пожара неподалеку сгорел еще один частный дом, в котором жила многодетная семья. Люди, к счастью, не пострадали, а сбор средств теперь продолжается для новых погорельцев. По данным спасателей, второй пожар произошел из-за короткого замыкания в старом холодильнике.