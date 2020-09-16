Лучшим футбольным тренером августа признан Вячеслав Заховайко

В высшем дивизионе чемпионата Эстонии по футболу выбрали лучших тренера и игрока по итогам выступлений команд в августе, пишет Rus.ERR.
Лучшим тренером августа стал наставник "Пайде" Вячеслав Заховайко, под предводительством которого команда выиграла в прошлом месяце пять матчей из пяти с разницей забитых-пропущенных мячей 17:2.
Благодаря успешной серии "Пайде", набрав 42 очка в 20 играх, занимает в турнирной таблице второе место.
Лучшим футболистом августа стал центральный защитник "Флоры" Мяртен Кууск, который помог команде выиграть все свои поединки прошлого места. "Флора" единолично лидирует в чемпионате, опережая "Пайде" на 13 баллов.
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