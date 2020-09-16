В Эстонии появился первый крупный складной телефон: для кого он и зачем?

«По сути, в настоящее время на рынке есть два типа складных телефонов. Одни в открытом виде выглядят, как обычные смартфоны, а складываются в компактную «пудреницу». Вторые же в закрытом виде остаются размером с обычный телефон, но при открытии превращаются в небольшой планшет. Примером первого может служить Samsung Galaxy Z Flip, поступивший в продажу весной, а второго – Galaxy Z Fold2 5G, который поступит в продажу в Эстонии в эту пятницу», - пояснил Антти Аасма.

По его словам, более широкое использование складных телефонов объясняется двумя причинами. Во-первых, технология складных экранов наконец развилась достаточно, чтобы ее можно было использовать в смарт-устройствах, которые действительно работают и прослужат долго. Во-вторых, технологические компании годами размышляли о том, как можно было бы улучшить работу со смартфонами, и теперь складные телефоны, похоже, рассматриваются как решение этой проблемы.

«Один из самых важных элементов работы на компьютере – это окна, которые можно размещать рядом, увеличивать, уменьшать и использовать одновременно. Традиционные смартфоны годами обладали различными возможностями многозадачности, но даже у больших устройств экран часто оказывается слишком мал, особенно когда несколько приложений расположены рядом или друг над другом. Именно тут и пригодится складной телефон, экран которого напоминает по размеру экран планшета, где вы можете размещать разные приложения рядом и перемещать между ними данные. В то же время пользователю не нужно носить с собой полноразмерный планшет, он может просто сложить устройство и положить в карман», - сказал Аасма.

Для одновременного использования разных приложений телефон Galaxy Z Fold2 5G имеет, например, решение App Pair, которое позволяет сохранять в паре два часто используемых одновременно приложения, например электронную почту и заметки. Такие приложения могут быть запущены одним нажатием, и автоматически окажутся расположены рядом.

Кроме того, по словам Аасма, складной телефон открывает и множество других функциональных возможностей. Например, если у вашего устройства есть шарнир, позволяющий открыть телефон наполовину, вы можете поставить его на стол, чтобы делать групповые снимки или совершать видеозвонки, не держа телефон в руках.

Опробовать новую технологию уже сегодня можно в представительском магазине Samsung в центре Ülemiste, а в магазины Эстонии телефон Galaxy Z Fold2 5G поступит в эту пятницу, 18 сентября.