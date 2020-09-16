Ср, 16.09.2020
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Борис Тух
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  • Эстония
  • Эстония готова принимать ИТ-фирмы из Белоруссии, но не рядовых беженцев

Эстония готова принимать ИТ-фирмы из Белоруссии, но не рядовых беженцев

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Эстония не спешит открывать границу для беженцев из Белоруссии по примеру Литвы, однако готова принять белорусские IT-компании, как это собирается сделать Латвия, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет Rus.ERR.

"Я разговаривал с представителями белорусской общины в Эстонии, и МИД готовит соответствующие предложения нашему правительству, мы также проводим консультации с другими министерствами с тем, чтобы выяснить, какие у нас есть возможности наравне с помощью для переезда в нашу страну прежде всего белорусских IT-компаний, в том числе, что касается визовых вопросов. Предложения будут сделаны, и правительство их обсудит", - сказал Урмас Рейнслалу, слова которого в среду приводят радионовости ERR.

По его словам, Эстония готова привлечь ИТ-фирмы из Белоруссии, и соответствующая работа уже ведется.

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