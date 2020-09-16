Эстония готова принимать ИТ-фирмы из Белоруссии, но не рядовых беженцев

"Я разговаривал с представителями белорусской общины в Эстонии, и МИД готовит соответствующие предложения нашему правительству, мы также проводим консультации с другими министерствами с тем, чтобы выяснить, какие у нас есть возможности наравне с помощью для переезда в нашу страну прежде всего белорусских IT-компаний, в том числе, что касается визовых вопросов. Предложения будут сделаны, и правительство их обсудит", - сказал Урмас Рейнслалу, слова которого в среду приводят радионовости ERR.