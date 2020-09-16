Мартин Хельме назвал комиссию по контролю за государственным бюджетом блошиным цирком

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар, обращаясь с вопросом к премьер-министру Юри Ратасу, выразил сожаление в связи с отказом министра финансов присутствовать на заседании специальной комиссии. «Это противоречит закону, поскольку препятствует работе Рийгикогу и не позволяет осуществлять парламентский контроль», - отметил Саар.

Мартин Хельме заявил, что Саар лжет, так как он не пропустил ни одно заседение комиссии. Хельме сказал, что когда оппозиция проводит «минуты ненависти», это не является заседанием комиссии. Точно так же, по его словам, нельзя считать официальным заседанием созванную в спешке встречу без утвержденной заранее повестки дня, в которой не участвует достаточное количество членов комиссии.

О прошедшем в понедельник заседании специальной комиссии по контролю за госбюджетом, в котором Хельме не участвовал, он сказал, что ответил на приглашение, что из-за рабочих обязанностей не успеет принять участие в заседании, а когда он уточнил, может ли он прийти позже, ему ответили, что в этом нет необходимости.

В том, что касается отсутствия советников Хельме на заседании спецкомиссии, Хельме заявил, что эта комиссия является, на его взгляд «блошиным цирком», распространяющим ложь, и его советникам не нужно приходить на ее заседания.

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что члены правительства должны приходить на заседания комиссий Рийгикогу и следовать закону. «В то же время, я не слежу каждый день за календарем министров», - сказал он.

По его словам, Хельме хотел прийти на заседание спецкомиссии по контролю за госбюджетом. «Если приглашение поступило за очень короткий срок, так тоже нельзя», - сказал Ратас, сославшись на то, что члены правительства сейчас крайне заняты составлением стратегии госбюджета.