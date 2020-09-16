Ср, 16.09.2020
Эволюция на дорогах требует, прежде всего, эволюции в наших головах. И пока она не произойдет, Мы/Я будем по-прежнему убивать и/или умирать. Петер Зашев
Петер Зашев

На границах выявлено более 30 случаев коронавируса

Тестирование на коронавирус в Таллиннском порту.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

По состоянию на среду на коронавирус протестировано около 6000 прибывших в Эстонию пассажиров, положительный результат дали более 30 тестов, сообщил BNS.

По данным департамента здоровья, по состоянию на утро среды у прибывших в Эстонию пассажиров взяты 5902 пробы из носоглотки.

Из них отрицательный результат дала 5871 проба, а положительный результат дала 31 проба. Таким образом, около 0,52 процента анализов на данный момент дали положительный результат.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал журналистам, что, по утренним данным, в порту и аэропорту в общей сложности были выявлены 33 положительных результата.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back