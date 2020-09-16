На границах выявлено более 30 случаев коронавируса

По состоянию на среду на коронавирус протестировано около 6000 прибывших в Эстонию пассажиров, положительный результат дали более 30 тестов, сообщил BNS.
По данным департамента здоровья, по состоянию на утро среды у прибывших в Эстонию пассажиров взяты 5902 пробы из носоглотки.
Из них отрицательный результат дала 5871 проба, а положительный результат дала 31 проба. Таким образом, около 0,52 процента анализов на данный момент дали положительный результат.
Министр социальных дел Танель Кийк сказал журналистам, что, по утренним данным, в порту и аэропорту в общей сложности были выявлены 33 положительных результата.
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