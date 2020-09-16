В Ласнамяэ Всемирный день чистоты пройдет на каноэ

В субботу, 19 сентября, во Всемирный день чистоты управа района приглашает ласнамяэсцев присоединится к ежегодной экологической акции. Главная цель на этот раз - убрать зеленую зону и склоны парка Паэ от мелкого мусора и окурков, а также произвести чистку акватории паркового озера при помощи каноэ.
В этом году в фокусе Всемирного дня чистоты, в первую очередь, мелкий и незаметный мусор, который так или иначе скапливается в природе и городской среде. «Время от времени на территории района управа сталкивается с проблемой несанкционированных свалок из крупногабаритного мусора и в сотрудничестве с МуПо занимается ликвидацией таких залежей и выявлением нарушителей порядка. Но есть и то, что скрывается от невооруженного взгляда. Мелкий мусор, будь то окурки, пробки от бутылок, или фантики, который порой элементарно остается незамеченным, несет в себе скрытую опасность. Он также, как и крупные отходы загрязняет окружающую среду и водоемы, создавая угрозу для животных и людей, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. — Именно за таким мусором мы выйдем на охоту субботним утром в парк Паэ и приглашаем присоединится к акции всех, кто за чистый Ласнамяэ».
В субботу, 19 сентября, в 11.00 у моста в парке Паэ со стороны здания районной управы (Палласти, 54) пройдет сбор и регистрация участников толоки. Передвигаясь по берегу пешком, а по воде – на 10-ти каноэ, задачей добровольцев станет за несколько часов очистить здешний водоем и его окрестности от мусора. Для распределения работ на суше и воде участникам необходимо зарегистрироваться здесь. Выдачу рабочего инвентаря, средств защиты и инструктаж проведут на месте. Более подробную информацию о Всемирном дне чистоты в Ласнамяэ можно найти здесь.
Таллинн, финалист конкурса на титул «Зеленая столица Европы». В конце августа в различных столичных районах прошла кампания «Море начинается здесь». В ходе кампании на 40 ласнамяэских люков нанесли специальную желтую маркировку, чтобы обратить внимание людей на проблему загрязнения через ливневые канализации Балтийского моря и улучшить состояние водоема за счет снижения уровня мелкого мусора.
Во Всемирном дне чистоты район Ласнамяэ примет участие в третий раз.
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