В Ласнамяэ Всемирный день чистоты пройдет на каноэ

В этом году в фокусе Всемирного дня чистоты, в первую очередь, мелкий и незаметный мусор, который так или иначе скапливается в природе и городской среде. «Время от времени на территории района управа сталкивается с проблемой несанкционированных свалок из крупногабаритного мусора и в сотрудничестве с МуПо занимается ликвидацией таких залежей и выявлением нарушителей порядка. Но есть и то, что скрывается от невооруженного взгляда. Мелкий мусор, будь то окурки, пробки от бутылок, или фантики, который порой элементарно остается незамеченным, несет в себе скрытую опасность. Он также, как и крупные отходы загрязняет окружающую среду и водоемы, создавая угрозу для животных и людей, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. — Именно за таким мусором мы выйдем на охоту субботним утром в парк Паэ и приглашаем присоединится к акции всех, кто за чистый Ласнамяэ».