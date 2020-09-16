Ср, 16.09.2020
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Алексей Бляхин
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Тихановская обещает Лукашенко гарантии безопасности, если тот "уйдет по-человечески"

ФОТО: Zumapress/Scanpix

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью украинскому изданию "Левый берег" пообещала предоставить Александру Лукашенко гарантии безопасности, если тот мирно оставит власть в стране.

"Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность", - сказала Тихановская.

На вопрос о том, получит ли Александр Лукашенко гарантии безопасности в случае ухода с поста, Тихановская ответила: "Да. Даже больше".

В Беларуси с 9 августа проходят массовые протесты. Митингующие выступают против итогов президентских выборов в стране, на которых, согласно данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Объединенная оппозиция во главе с Тихановской не признала итоги голосования и объявила о создании Координационного совета (КС), который должен заняться подготовкой к мирной передаче власти в стране. В ответ на это Следственный комитет Беларуси возбудил против основателей КС уголовное дело о призывах к захвату власти.

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