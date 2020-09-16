Жители Эстонии бездумно берут кредиты и ничего не смыслят в финансах: кто виноват и что делать?

Исследования показывают, что темы денежной мудрости, включенные в содержание различных предметов и учебников, положительно влияют на уровень финансовой грамотности, отмечают в министерстве. «Поэтому в будущем будут предприняты усилия по включению большего количества тем, связанных с деньгами, в образовательную деятельность, включая учебные программы, учебные материалы и школьные уроки», - заверяют чиновники.

C 2013 года было создано в общей сложности 36 учебных материалов на тему финансовой грамотности для использования на разных предметах на всех школьных ступенях, в том числе в русских школах. Эти учебные материалы доступны на сайте koolielu.ee.

В 2018 году Министерство финансов провело кампанию «Книга о финансовой мудрости в каждой библиотеке», в рамках которой в 2019 году «Азбука финансов» в том числе и на русском языке (доступна в интернете бесплатно), а также книги на эстонском «Tom õpib rahamängu, Kuidas saada rahatargaks?» и «Rikkaks Saamise Õpik» появились на полках библиотек, где их еще не было.

Министерство образования и науки в рамках программы «Успех и действие 2016-2020» претворяет в жизнь обучение предпринимательству, а также подготовку учителей, связанных с развитием финансовой грамотности на всех образовательных ступенях.

По итогам 2016-2018 годов было разработано 16 модулей обучения предпринимательству, модель предпринимательской компетентности, программа Ettevõtlik Kool, которая задействована уже в сотне школ, причем программа реализуется в очень во многих учебных заведения Ида-Вирумаа — в том числе в нескольких детсадах и школах с русским языком обучения.

Программа Junior Achievement и ученические фирмы развиваются в 270 школах, создана 1000 ученических фирм, а по результатам запущенной программы STARTER «От идеи до бизнес-модели» было создано 400 команд из 40 школ.

Инвестиционный клуб организует бесплатные мероприятия «Стипендия молодого инвестора» для 15-летних подростков. Празднование международной Денежной недели происходит ежегодно в марте, участвует и Эстония.

Департамент защиты прав потребителя проводил для учителей курсы на тему просвещения потребителей, частью которого была и финансовая мудрость. Курсы для учителей предлагало и Министерство финансов в сотрудничестве с Инвестиционным клубом и НКО Rahatarkus.

Эстонское Общество учителей истории и социальных наук (EAÜS) является партнером в различных проектах, а также привлекает других учителей, поскольку тема финансовой мудрости является частью социальных наук.

Банк Эстонии в октябре организует вместе с Финансовой инспекцией семейный день финансовой мудрости. Также дважды в год проходят семинары для учителей, как на эстонском, так и русском языках.

На сайте, созданном при поддержке Финансовой инспекции можно получить объективную информацию о том, как правильно вести свои финансовые дела.