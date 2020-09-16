Жители Эстонии бездумно берут кредиты и ничего не смыслят в финансах: кто виноват и что делать?

Исследования показывают, что уровень финансовой грамотности молодых жителей Эстонии выше среднего, однако у тех, кто выдает кредиты, иное мнение.
Член правления кредитной организации Ирина Ермакова много лет занимается выдачей кредитов под залог. Основной контингент клиентов учреждения, где она работает, — люди, которые по каким-то причинам не могут обратиться в крупные банки для взятия кредита или им нужны деньги срочно и нет времени ждать рассмотрения ходатайства в банке. Часто к ним обращаются люди, которые ранее брали быстрые или SMS-кредиты.
«Люди берут 1000 евро, но не понимают, что как только на счет приходит сумма от кредитного учреждения, которое занимается быстрыми кредитами, для других банков — это всё, конец. Люди портят себе финансовую репутацию на следующие пять-десять лет», — рассказывает Ирина. По ее словам, молодые и взрослые люди, особенно те, кто получил только основное образование, не просто не осознают всех рисков финансовых обязательств, но банально даже не читают договоры.
«Они получают основное образование, может быть, среднее специальное, поначалу дохода им хватает. Но со временем финансовые потребности людей растут, они обзаводятся семьями, начинают брать кредиты на покупку автомобиля, особенно сейчас, когда популярен дополнительный заработок на Bolt и Yandex, но уровень их образования не растет», — объясняет ситуацию специалист с многолетним стажем.
«К нам регулярно приходят клиенты с претензиями, выслушав которые, ты понимаешь, что человек не читал условия договора или читал, но не понял. Сажусь, объясняю по-простому, и тут до человека начинает доходить. Пройдет таких пять клиентов за день, и у меня в конце рабочего дня возникает вопрос, почему это объясняю я, а не государство в школах?» - возмущается Ирина.
По ее словам, некоторые люди даже не осознают, какая процентная ставка им начисляется.
«На всех сайтах по выдаче кредита есть калькулятор. К примеру, человек рассматривает взятие кредита, он видит, что ежемесячный платеж составит 200 евро, и его это устраивает, он может себе это позволить. Он делает график платежей на четыре года, но если смотреть не на ежемесячный платеж, а на сумму, которую человек выплатит по истечении четырех лет, то эта сумма может минимум в полтора раза превышать ту сумму, которую он брал, - объясняет Ирина. — Ты лучше у бабушки своей возьми 500 евро и отдавай ей ежемесячно по 50, она хотя бы процент не будет за это брать. Или возьми кредит не на четыре года, а на два, и ты переплатишь не полторы тысячи, а 500 евро».
Деньги на алкоголь и брендовые сумочки
По словам Ермаковой, часто люди не осознают, что стоимость залогового имущества, к примеру, автомобиля постепенно падает.
«Человек изначально должен позаботиться о том, что стоимость его автомобиля могла покрыть его кредитные обязательства. А человек берет кредит под залог автомобиля, стоимость которого сейчас, к примеру, максимум 10 000 евро, не понимая, что через некоторое время цена машины упадет и больше не сможет покрыть всей стоимости кредита с процентами. Практика показывает, что особенно молодые мальчики хотят похвастаться перед друзьями крутой машиной», - говорит Ирина.
В народе ходят истории, что быстрые кредиты часто берут мужчины по пятницам, чтобы весело отдохнуть, а девушки тратят быстрые кредиты на брендовую одежду и сумочки. «Да, такие случаи бывают. Мы такие маленькие суммы не выдаем, но я же вижу банковские выписки клиентов, где они брали деньги раньше, какие суммы и на что тратили», - подтверждает Ирина.
Она уверенно заявляет: многие люди не умеют оценивать свои финансовые возможности и даже не знают, что в магазине надо смотреть на цену за килограмм товара, а не конечную цену, и не за упаковку товара, а за штуку.
«Особенно ситуация обострилась во время коронаризиса, — тяжело вздыхает Ирина — Людям начало не хватать денег, они стали закладывать свои автомобили. Перед выдачей кредита мы рассматриваем выписку с банковского счета человека. И я вижу, что проблема не в том, что семье есть нечего, на самом деле они могли бы справиться и без этих денег. Но они хотят поддерживать тот же уровень жизни».
В пример она приводит случай из недавней практики, когда в ее фирму обратился мужчина с ходатайством о кредите на покупку автомобиля, пришел вместе с супругой. Посмотрев его выписку со счета, Ирина заметила, что недавно мужчина брал у другого кредитного учреждения 1000 евро и спросила, с какой целью бралась сумма. «Оказалось, его жена осталась без работы. То есть если его жена лишается работы, то он уже не может справляться без ее дохода, и они вынуждены брать кредит», — разводит руками Ирина.
Девочки, которые поручаются за бойфрендов
Еще одна беда, по словам Ирины, — поручители заемщиков, которые также не осознают всех рисков или неверно оценивают финансовые возможности.
«Печально видеть позже у нотариусов плачущих девочек, которые поручились за своих бывших бойфрендов и теперь идут на признание долга. Мало того, что девочка остается с разбитым сердцем, так на ней еще остается и кредит. И вот она сидит у нотариуса и плачет», — рассказывает Ирина.
Опасность поручительства заключается не только в том, что поручитель может не иметь финансовых возможностей оплачивать обязательство другого человека, но и в том, что когда основной заемщик перестает платить, начинают набегать пени, а впоследствии и затраты на востребование долга — услуги того же судебного исполнителя недешевые, а крайним в итоге оказывается поручитель — сожитель, подруга, родители.
«Когда человек перестает справляться с кредитным обязательством, самое ужасное, что он может сделать — это начать скрываться. Мы всем всегда объясняем: пишите, звоните, дайте нам знать, что вы живы, приходите поговорить о том, как справиться с тем, что вы не можете больше платить, не нужно скрываться — это не выход», — заявляет Ирина, добавляя, что это довольно типичное поведение для многих клиентов.
Финансовую грамотность нужно преподавать?
Ирина уверена, что школьную систему давно пора менять и обязательно внедрить до 9-го класса предмет или курс «Финансовая грамотность и ее основы», при этом не путая его с экономикой. «Получилась бы отличная инвестиция в финансово подкованное поколение. Покидая стены школы, человек выходит в реальную жизнь. Зачем ему знания о пестиках и тычинках, когда у него из-за долгов арестованы банковские счета? Если ему нужны для работы знания по биологии, он их получит в университете», — заявляет Ирина.
По ее словам, преподавать финансовую мудрость детям должны только практикующие специалисты по финансам, а не «теоретики». «Практики — это мы — финансовые организации. Не имеющий опыта в этой сфере учитель не сможет донести суть происходящего в реальной жизни, — уверена Ермакова. — Проблема в нехватке людей? Государство могло бы подумать об аутсорсинге специалистов».
Директор Нарвской Пяхклимяэской гимназии Вячеслав Коновалов считает, что финансовая грамотность очень важна. «Именно поэтому я согласился с предложением, поступившим от одного из коллег, провести курс "Финансовая мудрость" в качестве курса по выбору для гимназистов нашей школы в этом учебном году. В плотном расписании предметов я вижу этот курс только в качестве предмета по выбору. По крайней мере, пока», — комментирует директор.
Коновалов не видит пока смысла вводить такой курс до 9-го класса. «Во-первых, потому что до 9-го класса учебная программа не очень располагает к введению курсов, которых в ней нет, в отличие от гимназии. Во-вторых, у детей этого возраста и денег-то, которыми нужно было бы управлять, особенно нет. Наконец, тот факт, что они покидают школу после 9-го класса, не означает, что они далее не обучаются — такой курс можно было бы читать и в профцентрах».
К примеру, в Ласнамяэской школе механики темы, связанные с финансами, рассматриваются в модуле «Планирование карьеры и основы предпринимательства», модуль является обязательным для всех учащихся.
По словам преподавателя экономики в Ласнамяэской гимназии Светланы Удрас, если брать школы в принципе, то курс по финансовой грамотности должен быть обязательно, так как обычный курс экономики рассчитан больше на теоретические знания в области основ экономики. «Нашей школе, Ласнамяэской гимназии, такой курс не нужен, поскольку наш курс экономики рассматривает все темы, связанные с финансовой грамотностью. Этот курс можно назвать оригинальным, потому что при составлении программы я опиралась на свой 20-летний опыт работы в банковской сфере. Наши ученики участвуют в Европейской финансовой викторине. Также у нас есть возможность заниматься ученической фирмой», - рассказывает Удрас. Она уверена, что в плотном расписании школьных предметов места для отдельного предмета, посвященного финансовой грамотности, просто не хватило бы, да и внести такой предмет было бы сложно, поскольку многое зависит от самой школы и наличия преподавателя. Проще проводить отдельные уроки для учеников основной школы.
«В 9-м классе основной упор делается на экзаменационные предметы. Отдельный предмет вводить нецелесообразно. А вот рассматривать эти темы в рамках предмета «Карьера» можно и нужно», - уверена Удрас.
Привлекайте детей к ведению семейных финансов!
В результате исследования, заказанного Институтом частных финансов Swedbank в 2017 году, выяснилось, что 80% детей в Эстонии получают карманные деньги. Регулярно деньги на карманные расходы дети начинают получать с 7 лет. Однако лишь в 20% семей, проживающих в Эстонии, перед тем как выделить ребенку его карманные деньги, подробно объясняют, насколько ответственно с ними следует обращаться.
По мнению психолога Ану Пярн, очень важно привлекать детей к финансовой стороне жизни семьи. Детей дошкольного возраста уже можно начать привлекать к незначительным будничным решениям. Например, ребенку можно предоставить возможность самому выбирать, хочет он, чтобы ему купили в магазине за один евро мороженое или конфеты. Пярн подчеркнула особую важность личного примера, пояснив, что неумение детей обращаться с деньгами часто связано с нерациональными потребительскими привычками их родителей. «Каждый раз, когда мы указываем пальцем в сторону ребенка, тремя пальцами мы указываем на самих себя», – добавила Пярн.
Подробнее об исследовании, мнении экспертов и советах, как научить ребенка обращаться с деньгами, можно прочитать здесь.
Министерство: финансовая грамотность молодых выше среднего
Согласно опубликованным в этом году результатам международного исследования финансовой грамотности PISA 2018, средние результаты учащихся школ с эстонским языком обучения на 46 пунктов выше (560 баллов против 514 баллов), чем у молодых людей из школ с русским языком обучения.
«Важно понимать, что приведенная разница не означает, что у учащихся в русскоязычных школах уровень финансовой грамотности хуже — показатели наших учеников очень высокие, по результатам PISA 2018 мы на первом месте среди 20 стран-участниц, — заявляют в Министерстве образования. — Финансовая грамотность учеников как с эстонском, так и с русским языком обучения выросла за последние шесть лет, знания в области финансов учеников русскоязычных школ (514 пунктов) выше среднего по результатам стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (505 пунктов)».
В ведомстве отмечают, что финансовой грамотности уделяют всё больше внимания, ее развитие в фокусе как Министерства финансов, так и Министерства образования и науки. Главный упор делается на сотрудничестве со школами и развитии обучающих финансовой грамотности учебных материалов. Поскольку программа «Развития финансовой грамотности населения 2013-2020», проводимая Министерством финансов, почти подошла к концу, сейчас министерство разрабатывает новую программу.
«Финансовая грамотность — это навык, а не предметная область. Приобретение и развитие знаний, оценки ценностей и практических навыков происходит в результате всего школьного процесса обучения и воспитания, сотрудничества семьи и школы и совместного взаимодействия непосредственной жизненной среды ученика, — говорят в Министерстве образования. — Финансовая грамотность затрагивается в рамках разных предметов, прежде всего, на уроках математики, но также и на других предметах и во внешкольной деятельности».
Исследования показывают, что темы денежной мудрости, включенные в содержание различных предметов и учебников, положительно влияют на уровень финансовой грамотности, отмечают в министерстве. «Поэтому в будущем будут предприняты усилия по включению большего количества тем, связанных с деньгами, в образовательную деятельность, включая учебные программы, учебные материалы и школьные уроки», - заверяют чиновники.
C 2013 года было создано в общей сложности 36 учебных материалов на тему финансовой грамотности для использования на разных предметах на всех школьных ступенях, в том числе в русских школах. Эти учебные материалы доступны на сайте koolielu.ee.
В 2018 году Министерство финансов провело кампанию «Книга о финансовой мудрости в каждой библиотеке», в рамках которой в 2019 году «Азбука финансов» в том числе и на русском языке (доступна в интернете бесплатно), а также книги на эстонском «Tom õpib rahamängu, Kuidas saada rahatargaks?» и «Rikkaks Saamise Õpik» появились на полках библиотек, где их еще не было.
Министерство образования и науки в рамках программы «Успех и действие 2016-2020» претворяет в жизнь обучение предпринимательству, а также подготовку учителей, связанных с развитием финансовой грамотности на всех образовательных ступенях.
По итогам 2016-2018 годов было разработано 16 модулей обучения предпринимательству, модель предпринимательской компетентности, программа Ettevõtlik Kool, которая задействована уже в сотне школ, причем программа реализуется в очень во многих учебных заведения Ида-Вирумаа — в том числе в нескольких детсадах и школах с русским языком обучения.
Программа Junior Achievement и ученические фирмы развиваются в 270 школах, создана 1000 ученических фирм, а по результатам запущенной программы STARTER «От идеи до бизнес-модели» было создано 400 команд из 40 школ.
Инвестиционный клуб организует бесплатные мероприятия «Стипендия молодого инвестора» для 15-летних подростков. Празднование международной Денежной недели происходит ежегодно в марте, участвует и Эстония.
Департамент защиты прав потребителя проводил для учителей курсы на тему просвещения потребителей, частью которого была и финансовая мудрость. Курсы для учителей предлагало и Министерство финансов в сотрудничестве с Инвестиционным клубом и НКО Rahatarkus.
Эстонское Общество учителей истории и социальных наук (EAÜS) является партнером в различных проектах, а также привлекает других учителей, поскольку тема финансовой мудрости является частью социальных наук.
Банк Эстонии в октябре организует вместе с Финансовой инспекцией семейный день финансовой мудрости. Также дважды в год проходят семинары для учителей, как на эстонском, так и русском языках.
На сайте, созданном при поддержке Финансовой инспекции можно получить объективную информацию о том, как правильно вести свои финансовые дела.
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