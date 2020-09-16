Одну пятую часть случаев коронавируса за прошлую неделю ввезли из-за границы

По данным департамента здоровья, на прошлой неделе прибывшие из-за границы люди дали 31 позитивную пробу на коронавирус, что составляет чуть менее одной пятой части всех позитивных проб за неделю.

Десять пассажиров с коронавирусом прибыли на прошлой неделе из Германии, четверо из России, а трое из Украины.

Из Молдовы, Венгрии, Индии и Италии прибыло по два пассажира с коронавирусом, а из Финляндии, Мексики, Соединенного Королевства, Туниса, Польши и Испании по одному.