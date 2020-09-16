Созданное эстонской компанией решение цифровых платежей признано лучшим в мире

На организованном престижным информационным порталом FinTech Futures конкурсе PayTech Awards 2020 разработанное эстонской компанией EveryPay AS решение цифровых платежей было признано лучшим облачным платежным решением в мире.
Всего в финал конкурса PayTech Awards 2020 вышли 70 разработчиков финансовых технологий и проектов в 18 категориях. Компания EveryPay представила на конкурсе нескольких всемирно известных разработчиков финансовых технологий.
По словам исполнительного директора EveryPay Лаури Тедера, успешное платежное решение уже широко используется в крупнейших банках Эстонии и стран Балтии. «Конечный клиент, вероятно, даже не заметит нашего продукта – в отношении современных электронных платежей существует безоговорочное предположение, что все будет работать гладко и без сбоев. Преимущества выигравшего конкурс платежного решения EveryPay – простота использования, безопасность, инновационные дополнительные возможности и простота внедрения», - сказал Тедер.
Исполнительный директор EveryPay отметил, что в настоящее время компания сосредоточена на международной экспансии и экспорте своего платежного решения в другие европейские страны. «Признание, пришедшее с получением этого титула, дает хорошую возможность представить наши услуги за пределами стран Балтии», - сказал Тедер.
PayTech Awards – ежегодный конкурс, призванный отметить качество и инновации в области платежных и финансовых ИТ-решений. Конкурс организован FinTech Futures – глобальной цифровой платформой, предоставляющей новости, аналитику, комментарии экспертов и другую информацию в области финансовых технологий.
EveryPay AS, начавшая деятельность в 2014 году в качестве стартапа, превратилась в крупнейшую действующую в сфере цифровых платежных решений технологическую компанию Эстонии. Разработанная EveryPay платформа цифровых платежей представляет собой безопасный и удобный облачный сервис, который от имени предприятий управляет данными карт и онлайн-платежами, тем самым снижая риски и затраты в связи с обработкой платежей. Платежное решение EveryPay используют ведущие банки Эстонии и стран Балтии: LHV, SEB и Swedbank.