Созданное эстонской компанией решение цифровых платежей признано лучшим в мире

Всего в финал конкурса PayTech Awards 2020 вышли 70 разработчиков финансовых технологий и проектов в 18 категориях. Компания EveryPay представила на конкурсе нескольких всемирно известных разработчиков финансовых технологий.

По словам исполнительного директора EveryPay Лаури Тедера, успешное платежное решение уже широко используется в крупнейших банках Эстонии и стран Балтии. «Конечный клиент, вероятно, даже не заметит нашего продукта – в отношении современных электронных платежей существует безоговорочное предположение, что все будет работать гладко и без сбоев. Преимущества выигравшего конкурс платежного решения EveryPay – простота использования, безопасность, инновационные дополнительные возможности и простота внедрения», - сказал Тедер.

Исполнительный директор EveryPay отметил, что в настоящее время компания сосредоточена на международной экспансии и экспорте своего платежного решения в другие европейские страны. «Признание, пришедшее с получением этого титула, дает хорошую возможность представить наши услуги за пределами стран Балтии», - сказал Тедер.

PayTech Awards – ежегодный конкурс, призванный отметить качество и инновации в области платежных и финансовых ИТ-решений. Конкурс организован FinTech Futures – глобальной цифровой платформой, предоставляющей новости, аналитику, комментарии экспертов и другую информацию в области финансовых технологий.