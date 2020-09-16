Путин обогнал Трампа в рейтинге доверия жителей развитых стран, но остался позади трех ключевых европейских лидеров

Исследование проводилось в Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, Швеции, Дании, Японии, Южной Корее и Австралии. Его участникам был задан вопрос о доверии шести мировым лидерам - президенту США Дональду Трампу, президенту России Владимиру Путину, лидеру Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, британскому премьер-министру Борису Джонсону и председателю КНР Си Цзиньпину, пишет NEWSru.com.

О доверии решениям Меркель в международных делах заявили 76% опрошенных. На втором месте оказался Макрон (64%). Третью позицию по уровню доверия занял Джонсон (48%). Владимиру Путину в его подходе к международным делам доверяют 23% респондентов, Си Цзьньпину - 19%, меньше всего доверяют Трампу - 16%. Наибольшее доверие российскому президенту выразили жители Италии (37%) и ФРГ (31%). Президенту США больше всего доверяют жители Японии (25%).

"С тех пор как пост президента занял Дональд Трамп, имидж США ухудшился во многих регионах мира. <...> Падение рейтинга в последний год частично связано с тем, как в США боролись с пандемией", - отмечают исследователи. О том, что США хорошо справились со вспышкой коронавируса, заявили лишь 15% опрошенных. В то же время большинство остальных жителей положительно оценивают свою страну за то, что она справилась с кризисом (США и Великобритания - заметные исключения). При этом многие полагают, что Китай справился с пандемией лучше, чем США.

Согласно данным опроса, в Великобритании, которая является традиционным союзником США, за последние 20 лет уровень доверия к Штатам упал на более чем 40%. Так, в 2000 году к США положительно относились 83% британцев, теперь - 41%. Во Франции уровень доверия к США за аналогичный период упал с 62 до 31%, в Германии - с 78 до 26%, в Японии - с 77 до 41%, в Канаде - с 72 до 35%. Наибольшее доверие к США проявляют жители Южной Кореи (59%).

Ранее норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гйедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года за его роль в соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Тюбринг-Гйедде заявил, что в деле установления мира между народами Трамп сделал больше, чем большинство других номинантов. "Поскольку ожидается, что другие страны Ближнего Востока пойдут по стопам ОАЭ, это соглашение может изменить правила игры, превратив Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания", - заявил он в письме в адрес Нобелевского комитета.

В нем также упоминалась ключевая роль президента в содействии контактам между сторонами в других затяжных конфликтах, таких как пограничный спор Кашмира между Индией и Пакистаном и конфликт между Северной и Южной Кореей, а также в вопросе ядерного потенциала Северной Кореи.