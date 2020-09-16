Многодетной семье грозит выселение из дома

Кучмей пояснил, что продажа жилья в принудительном порядке задевает права должника и его семьи и поэтому может казаться несправедливой и являться таковой. «Вопрос о справедливости продолжения исполнительного производства законодатель оставляет в компетенции суда. Суд может на основании заявлении должника остановить производство, продлить исполнение или рассрочить, если продолжение производства несправедливо в отношении должника», - добавил Кучмей.

При этом следует учитывать интересы кредиторов и прочие обстоятельства, в том числе семейное и материальное положение должника. Обратившись с соответствующим заявлением к суду, должник может получить судебную оценку, справедливо ли продолжение производства в отношении него или нет.

К волости обратились слишком поздно

18 мая Пилле Айм обратилась со своей проблемой к Валгаской волостной управе. Руководитель волостной социальной службы Юри Кыре констатировал, что решение суда о востребовании долгов было принято еще в 2018 году, а к ним обратились лишь весной 2020-го.

Волостные работники пытались определить круг обязательств хозяйки, Пилле Айм была направлена на долговую консультацию. Увы, судебный исполнитель уже подал суду ходатайство о продаже имущества на покрытие долгов. Кыре добавил, что, если дом будет продан, это не означает автоматически выселения семьи.

По словам Кыре, семья должна придумать свою стратегию по выходу из ситуации. «Волость всячески помогает, но невозможно принимать решения за взрослых дееспособных людей. Если дом будет продан по стартовой цене, част долгов по-прежнему ведь останется без покрытия. Как их планируется возвращать?»

Он добавил, что, пока волость не знает о планах семьи, они не станут предлагать ничего конкретного. К сожалению, в тяжбу семьи с кредиторами волость вмешиваться не может. Владельцу дома посоветовали, правда, обратиться к тем, кто предлагает бесплатную правовую помощь от Союза юристов. И этой возможностью семья воспользовалась.

Владимир Кучмей, помощник судебного исполнителя

«Финансовые трудности человека не начинаются в тот момент, когда долговые требования попадают к судебному исполнителю, и даже не в тот момент, когда судебный исполнитель вынужден в конце концов обратить требование на недвижимость должника. Проблемы начинаются значительно раньше, когда люди берут на себя кредитные обязательства, которые им не под силу и у них начинаются трудности с их выполнением.

Прежде чем дело дойдет до судебного исполнителя, как правило кредитор уже пробовал найти вместе с должником внесудебное решение по уплате задолженности, и, поскольку это не удалось, обратился в суд.

Кроме того, следует учесть, что к требованию как правило добавляется пеня. Обязательство уплаты пени в таком случае обозначена в судебном решении. Если долг большой, а ежемесячные платежи по сравнению с ним слишком малы, бывает так, что несмотря на них обязательства не уменьшаются, а растут из-за прибавляющейся пени.

Судебный исполнитель обязан незамедлительно принять все предусмотренные законом меры для исполнения решения. Основная цель исполнительного производства – все же востребование долгов путем принудительного исполнения.

В ситуации, когда платежеспособность не позволяет ему возвращать долги на основании графика платежей или путем принудительного удержания дохода, обращение требования против имущества должника неизбежно».