Многодетной семье грозит выселение из дома

Семье с шестью детьми, проживающей на окраине Валга в доме по Тооминга, 1, грозит остаться без дома, поскольку судебный исполнитель выставил их дом на аукцион. Пилле Айм и Ааду Маргус пытались решить проблему, но безуспешно. Сейчас они надеются на помощь добрых людей. Отец семейства хоть и ходит на работу, но этого не хватает, чтобы содержать восьмерых, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Жизнь покатилась под откос, когда хозяйка дома Пилле, произведшая на свет в общей сложности десятерых детей, слегла с инсультом и была вынуждена из-за этого перестать работать. До тех пор судебный исполнитель ежемесячно снимал с ее зарплаты 150 евро и все работало. Деньги были сняты с со счета женщины в связи с ее обязательствами перед кредиторами. Всего они подали к Айм иски о взыскании 15 долгов.
Платежи прекратились
К сожалению, вместе с местом работы исчезла и возможность продолжать платежи по кредиту. Когда здоровье хозяйки восстановилось, она написала судебному исполнителю, что хочет составить график платежей и выплачивать долги дальше. Это произошло до того, как разразился коронакризис. Ответа на свое электронное письмо она не получила. «Когда чрезвычайное положение закончилось, позвонили из бюро судебного исполнителя и спросили, как обстоят дела с платежами», - вспоминает Айм. Она пояснила, что согласна платить на основании графика от 150 до 200 евро. Но судебному исполнителя это не устроило.
Супруги рассказали, что даже не встречались с ведущим дело судебным исполнителем Оксаной Кучмей – зато они виделись с ее ассистентом и помощником. Помощник судебного исполнителя Владимир Кучмей пояснил газете, что о графике платежей можно будет говорить лишь в том случае, если в течение разумного времени с помощью ежемесячных платежей можно исполнить долговые требования. Судебный исполнитель исполняет денежные требования в порядке их предъявления. Т.е. деньги на покрытие более поздних требований начинают переводить лишь тогда, когда покрыты поданные ранее.
«Если же долговые требования столь велики, что устаревают прежде, чем начинают поступать платежи для их покрытия, по сути, невозможно достичь договоренности», - пояснил Кучмей.
Резкая перемена
Срок истечения гражданских требований – десять лет, теоретически это максимальное время уплаты. Кучмей признается, что большинство кредиторов не заинтересовано в столь долгом сроке погашения. Преимущественно возврата долга требуют в течение трех-пяти лет.
Вскоре после отказа в составлении графика ассистент судебного исполнителя позвонил Пилле Айм снова и сообщил, что дом выставляется на продажу. Вскоре пришел квалифицированный оценщик. Поскольку ни одного бумажного извещения об оценке семья не получала, оценщика они не впустили. Это, однако, не помешало ему сделать свое дело: он сделал фотографии и оценил стоимость дома в 40 000 евро.
Дело приняло новый оборот, когда на участок по Тооминга, 1 явились ассистент судебного исполнителя и помощник. «Пришли вместе с полицией, слесарем и со всеми сюда», - рассказывает отец семейства Ааду Маргус. После этого визита дом был оценен в 25 000 евро. Оказалось, что оценку произвел судебный исполнитель.
Владимир Кучмей сказал на это, что никакого первого и второго оценивания в этом процессе не было. «Судебный исполнитель сначала попросил оценщика недвижимости осмотреть имущество, однако сделать возможным ознакомление оценщика с недвижимостью не соизволил сам должник», - добавил он. По его словам, арестованное имущество оценивается по договоренности между должником и востребователем. «Если должник и востребователь не достигают соглашения, а также если минимум один из них не присутствует при аресте, имущество оценивает судебный исполнитель», - поясняет Кучмей.
Таким образом, имущество оценивал судебный исполнитель, исходивший при этом из статистики сделок с недвижимостью Земельного департамента, состояния имущества, а также ранее заключенных с этим домом сделок. Кучмей добавил, что должник и востребователь могут оспорить цену, но они этого не сделали.
Маклер оценил дом дороже
Стоимость дома действительно колеблется, т.к. семья и сама выставила его на продажу. Маклер оценил его поначалу в 65 000 евро, а затем снизил на 10 000. Причем за 55 000 евро можно приобрести дом с новым материалом для крыши.
Ааду Маргус упомянул, что стоимость предшествующих сделок учитывать нельзя. Например, в доме побывала съемочная группа передачи «Kodutunne», которая помогла вдохнуть жизнь в жилище. По словам отца семейства, он и сам приложил руку к ремонту. «До этого здесь ничего не было: теперь проведена вода, вкопан септик, поменяны окна», - перечислил он. Пару лет назад волость проложила к участку дорогу. Аукцион приводит главу семьи в замешательство. Он указывает на несколько сомнительных моментов: например, в объявлении об аукционе указано, что в доме деревянные окна, но в действительности они давно поменяны на пластиковые. Удивляет его и то, что в объявлении говорится только о продаже дома, но не участка.
Сама семья купила дом с помощью Kredex, помощь фонда была направлена на улучшение жилищных условий многодетных семей. «В их условиях есть требование, что, если я продаю этот дом, я должна купить такую же жилплощадь», - пояснила Пилле Айм. Странным образом супруги точно не знаю, сколько они должны. Прямого ответа они не получили и от судебного исполнителя. Владимир Кучмей, правда, утверждает, что обязательства должников подробно перечислены в последнем акте об аресте недвижимости. Семья признается, что они получали разные извещения о долгах, на последней бумаге значится долго 29 000 евро. В тоже время в постановлении суда напротив требований значится цифра 43 000 евро, из которых на 31 000 евро судебный исполнитель нашел подтверждение.
Печальное положение
Большая семья не хочет отказываться от своего дома, но это почти неизбежно произойдет. В начале сентября дом в течение недели выставлялся на аукционе. Еще пару дней назад семья ничего не знала о его результатах. «Если дом отберут, некуда будет идти. Это грустно», - говорит отец семейства.
Несмотря на то, что семья получила бесплатную юридическую помощь и обратилась к волости, надежды нет. «Пойти в суд мы не можем: денег нет. Пользуются тем, что люди не знают своих прав», - говорит отец.
Сейчас они пытаются спасти то, что можно. «Я не заинтересован в продаже дома. Дети ходят здесь в школу, все привыкли», - добавляет хозяин. Плачевное положение семьи заметили другие жители, которые по мере возможности пытаются помочь. Семья завела счет пожертвований, на котором по состоянию на прошлую неделю накопилось несколько тысяч евро.
Кучмей пояснил, что продажа жилья в принудительном порядке задевает права должника и его семьи и поэтому может казаться несправедливой и являться таковой. «Вопрос о справедливости продолжения исполнительного производства законодатель оставляет в компетенции суда. Суд может на основании заявлении должника остановить производство, продлить исполнение или рассрочить, если продолжение производства несправедливо в отношении должника», - добавил Кучмей.
При этом следует учитывать интересы кредиторов и прочие обстоятельства, в том числе семейное и материальное положение должника. Обратившись с соответствующим заявлением к суду, должник может получить судебную оценку, справедливо ли продолжение производства в отношении него или нет.
Семья собирает пожертвования на счет EE131010010337739011 (дочь Eleri Margus).
К волости обратились слишком поздно
18 мая Пилле Айм обратилась со своей проблемой к Валгаской волостной управе. Руководитель волостной социальной службы Юри Кыре констатировал, что решение суда о востребовании долгов было принято еще в 2018 году, а к ним обратились лишь весной 2020-го.
Волостные работники пытались определить круг обязательств хозяйки, Пилле Айм была направлена на долговую консультацию. Увы, судебный исполнитель уже подал суду ходатайство о продаже имущества на покрытие долгов. Кыре добавил, что, если дом будет продан, это не означает автоматически выселения семьи.
По словам Кыре, семья должна придумать свою стратегию по выходу из ситуации. «Волость всячески помогает, но невозможно принимать решения за взрослых дееспособных людей. Если дом будет продан по стартовой цене, част долгов по-прежнему ведь останется без покрытия. Как их планируется возвращать?»
Он добавил, что, пока волость не знает о планах семьи, они не станут предлагать ничего конкретного. К сожалению, в тяжбу семьи с кредиторами волость вмешиваться не может. Владельцу дома посоветовали, правда, обратиться к тем, кто предлагает бесплатную правовую помощь от Союза юристов. И этой возможностью семья воспользовалась.
Владимир Кучмей, помощник судебного исполнителя
«Финансовые трудности человека не начинаются в тот момент, когда долговые требования попадают к судебному исполнителю, и даже не в тот момент, когда судебный исполнитель вынужден в конце концов обратить требование на недвижимость должника. Проблемы начинаются значительно раньше, когда люди берут на себя кредитные обязательства, которые им не под силу и у них начинаются трудности с их выполнением.
Прежде чем дело дойдет до судебного исполнителя, как правило кредитор уже пробовал найти вместе с должником внесудебное решение по уплате задолженности, и, поскольку это не удалось, обратился в суд.
Кроме того, следует учесть, что к требованию как правило добавляется пеня. Обязательство уплаты пени в таком случае обозначена в судебном решении. Если долг большой, а ежемесячные платежи по сравнению с ним слишком малы, бывает так, что несмотря на них обязательства не уменьшаются, а растут из-за прибавляющейся пени.
Судебный исполнитель обязан незамедлительно принять все предусмотренные законом меры для исполнения решения. Основная цель исполнительного производства – все же востребование долгов путем принудительного исполнения.
В ситуации, когда платежеспособность не позволяет ему возвращать долги на основании графика платежей или путем принудительного удержания дохода, обращение требования против имущества должника неизбежно».