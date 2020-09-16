Заразившийся коронавирусом американский военный переведен на карантин

Тест на коронавирус находящегося в военном городке Тапа американского военного дал позитивный результат, военный находится в карантине.
По сообщению Департамента здоровья, в среду в Ляэне-Вирумаа зафиксировали один новый случай коронавируса — вирус выявили у дислоцированного в Тапа военного.
По сообщению главного штаба Сил обороны, позитивный результат дал тест на коронавирус военного из США. Военный находится в карантине в зоне комплектации военного городка Тапа.
Его заражение не отразится на подготовке, но больше внимания будет уделяться социальному дистанцированию, пользованию средствами индивидуальной защиты и гигиены, добавил пресс-офицер главного штаба.