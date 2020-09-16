Заразившийся коронавирусом американский военный переведен на карантин

По сообщению Департамента здоровья, в среду в Ляэне-Вирумаа зафиксировали один новый случай коронавируса — вирус выявили у дислоцированного в Тапа военного.

По сообщению главного штаба Сил обороны, позитивный результат дал тест на коронавирус военного из США. Военный находится в карантине в зоне комплектации военного городка Тапа.