Фото ⟩ Мчавшийся с горки скейтбордист врезался в автомобиль

Медики проверили состояние здоровья скейтбордиста, но ему потребовался лишь пластырь. Молодой человек даже признал, что нестись с горки Ванемуйне по проезжей части было безрассудством, и скорость было такой высокой, что он не успел адекватно отреагировать на машину, выехавшую на перекресток.

Прибывший на место происшествия аварийный полицейский объяснил, что, учитывая скорость скейтбордиста при спуске с горки, это был очень счастливый несчастный случай, который закончился лишь несколькими ссадинами вместо серьезных травм. В то же время он подчеркнул, что правила дорожного движения в равной степени распространяются на всех участников дорожного движения, включая скейтбордиста, которому вообще нельзя было передвигаться по дороге подобным образом. Для катания на скейтборде есть тротуары или пешеходно-велосипедные дорожки, и при переходе дороги скейтбордисты должны быть осторожны, как, например, те, кто передвигается на самокатах, оказавшись на пешеходном переходе и перед тем, как выехать на дорогу, они должны убедиться, что водитель их заметил и готов уступить дорогу.