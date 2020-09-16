Ср, 16.09.2020
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Яна Тоом
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  • Мчавшийся с горки скейтбордист врезался в автомобиль

Фото ⟩ Мчавшийся с горки скейтбордист врезался в автомобиль

Авария произошла на пешеходном переходе на перекрестке улиц Юликооли и Ванемуйзе. Скейтбордисту помощь медиков не понадобилась.

ФОТО: Eili Arula

Около трех часов дня пешеходы на перекрестке улиц Юликооли и Ванемуйзе, Тарту, услышали довольно громкий хлопок. Выяснилось, что молодой человек, катавшийся на скейтборде, съехал с горки Ванемуйзе и столкнулся с автомобилем Audi, ехавшим по улице Юликооли, пишет Tartu Postimees.

Скейтбордист объяснил, что не успел сбросить скорость до перекрестка, и врезался прямо в выехавшую на перекресток машину. В результате столкновения скейтбордист упал, но чудом не пострадал.

На место происшествия приехала скорая помощь.

ФОТО: Eili Arula

Медики проверили состояние здоровья скейтбордиста, но ему потребовался лишь пластырь. Молодой человек даже признал, что нестись с горки Ванемуйне по проезжей части было безрассудством, и скорость было такой высокой, что он не успел адекватно отреагировать на машину, выехавшую на перекресток.

В ходе аварии пострадал также легковой автомобиль, на переднем крыле которого в результате столкновения появилась внушительная вмятина. 

В результате столкновения пострадала Audi.

ФОТО: Eili Arula

Прибывший на место происшествия аварийный полицейский объяснил, что, учитывая скорость скейтбордиста при спуске с горки, это был очень счастливый несчастный случай, который закончился лишь несколькими ссадинами вместо серьезных травм. В то же время он подчеркнул, что правила дорожного движения в равной степени распространяются на всех участников дорожного движения, включая скейтбордиста, которому вообще нельзя было передвигаться по дороге подобным образом. Для катания на скейтборде есть тротуары или пешеходно-велосипедные дорожки, и при переходе дороги скейтбордисты должны быть осторожны, как, например, те, кто передвигается на самокатах, оказавшись на пешеходном переходе и перед тем, как выехать на дорогу, они должны убедиться, что водитель их заметил и готов уступить дорогу.

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