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Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он имеет право баллотироваться не только на второй, но и на третий президентский срок. В Вашингтоне уверены, что глава Белого дома действительно готов пойти на нарушение конституции, чтобы остаться у власти.

О том, что он "заслуживает" переизбрания не только на второй, но и на третий президентский срок, Трамп в очередной раз заявил, выступая на митинге своих сторонников в штате Невада.

"Уже через 52 дня мы... выиграем еще четыре года в Белом доме, - сообщил президент США. - И после этого мы начнем переговоры, правильно? Учитывая, как к нам относились, мы, наверное, заслужили после этого дополнительные четыре [года]".

Впервые о том, что он не намерен ограничивать свое пребывание в Белом доме только двумя сроками, Трамп упоминал еще во время предвыборной кампании 2016 года и потом, уже после избрания, постоянно возвращался к этой теме. Только за последний месяц, например, он трижды заявлял, что в 2024 году собирается баллотироваться на очередной, третий по счету президентский срок.

В Вашингтоне считают, что глава государства говорит об этих планах совершенно серьезно.

"Трамп не раз публично объяснял, что просто шутит, чтобы, как он выражается, "позлить либералов", - пояснил Русской службе Би-би-си старший эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб. - Но очень похоже, что президент проверяет возможную реакцию своих сторонников, и всерьез готовит их именно к такому сценарию".

Президентская "компенсация"

После завершения процедуры импичмента, инициированного демократами в Конгрессе США, Трамп постоянно утверждал, что из-за продолжавшегося почти два года расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года он "потерял" как минимум половину первого президентского срока, и теперь может рассчитывать на компенсацию.

По его словам, юридические процедуры и слушания в Палате представителей отняли у него слишком много времени, мешая полностью сосредоточиться на государственных делах.

"Несмотря на невероятный успех, которого я добился, как президент... они украли два года моего (нашего) президентства... которые мы никогда не сможем вернуть", - написал он в своем "Твиттере" в начале мая 2019 года.

За несколько дней до этого, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин, Трамп пояснил, что он намерен добиваться увеличения первого срока своих президентских полномочий с четырех до шести лет.

"Я обещаю, что в конце этих шести лет я буду очень счастлив", - сообщил он под бурные аплодисменты собравшихся.

Несколько месяцев спустя, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп дал понять, что не намерен ограничиваться требованием добавить два года к его первому президентскому сроку, и готов остаться в президентском кресле гораздо дольше.

"Меня здесь не будет... через шесть лет, или, может быть, через десять или через четырнадцать", - заявил он в ответ на вопрос корреспондента New York Times.

Трамп и президент FIFA Инфантино в Белом доме Getty Images На встрече с президентом FIFA Трамп заявил, что в 2026 году планирует оставаться президентом США

В сентябре 2019 года на совместной пресс-конференции с главой ФИФА Джанни Инфантино в Белом доме Трамп сообщил, что он планирует остаться у власти на третий срок - для того, чтобы лично принять участников Кубка мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году.

"Мы должны будем продлить мой второй срок из-за 2026-го, - сказал тогда он. - Я должен буду продлить его на пару лет".

"Я думаю, что ни у кого из вас не будет с этим проблем", - говорил президент США, обращаясь к журналистам, собравшимся в зале.

На следующий день глава Белого дома разместил в своем "Твиттере" изображение постера своей избирательной кампании 2024 года.

До этого в сообщениях Трампа часто появлялось видео, в котором утверждалось, что его правление продлится до конца XXI века.

Все эти сообщения воспринимались как прихоть известного своей эксцентричностью президента. Но в декабре 2019 бывший губернатор штата Арканзас и экс-кандидат в президенты от Республиканской партии Майк Хаккаби написал в "Твиттере", что Трамп имеет законное право быть переизбранным на третий срок, а сам Хаккаби уже получил предложение возглавить его предвыборный штаб.

"Считаю огромной честью то, что меня попросили возглавить избирательную кампанию Дональда Трампа для переизбрания на пост президента в 2024 году. Это дает мне достаточно времени, чтобы все спланировать", - написал он.

Никаких доказательств существования подобного штаба Хаккаби, впрочем, не привел.

Трижды президент?

На вопрос о том, может ли Трамп претендовать на третий президентский срок, юристы в США обычно отвечают предельно кратко.

"Нет, - сказал Русской службе Би-би-си преподаватель юридического факультета Колумбийского университета Ричард Фролик. - Согласно конституции его первый срок заканчивается в полдень 20 января 2021 года, а второй, в случае переизбрания, в полдень 20 января 2024. Никаких других сроков быть не может".

Митинг сторонников Трампа Getty Images Сторонники Трампа не сомневаются, что он имеет право на третий срок

По традиции, введенной еще первым президентом США Джорджем Вашингтоном, один и тот же человек не мог занимать президентский пост более двух сроков. Это правило, впрочем, в течение долгого времени никак не было законодательно оформлено, что позволило нескольким главам государства, включая Улисса Гранта и Теодора Рузвельта, все же попытаться выдвинуть свою кандидатуру на третий срок.

Единственным президентом в истории Соединенных Штатов, сумевшим переизбраться в третий, а в 1944 году и в четвертый раз стал Франклин Рузвельт.

Только в 1947 году Конгресс США принял 22-ю поправку к конституции, официально ограничивающую президентское правление только двумя сроками - неважно, подряд или после перерыва. Поправка была ратифицирована четыре года спустя, получив одобрение необходимого числа штатов, вступив в законную силу.

Для ее отмены, согласно конституции, необходимо одобрение двух третей законодателей в каждой из палат Конгресса. До сих пор в истории Соединенных Штатов такое происходило лишь однажды, когда в 1933 году была принята 21-я поправка, отменяющая действие 18-ой, вводившей на территории страны знаменитый "сухой закон".

В прошлом году, впрочем, президент Трамп довольно ясно дал понять, что он может остаться у власти не в результате изменения конституции, а только потому, что этого требуют его сторонники.

"Вы не думаете, что люди попросят меня остаться [после завершения второго срока]?" - написал он в "Твиттере" в июне 2019 года.

Выступая на слушаниях в Конгрессе в феврале 2019 года, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн, впоследствии приговоренный к тюремному сроку по обвинениям в финансовом мошенничестве, заявил, что его экс-босс никогда не согласится добровольно покинуть президентский пост.

"Я боюсь, что если он проиграет выборы 2020 года, то никакой мирной передачи власти не будет", - заявил юрист.

В предисловии к своей книге, написанной в тюрьме, Коэн попробовал объяснить, почему Трамп, по его мнению, использует любые возможности для того, чтобы остаться у власти.

"Я уверен, что Трамп знает, что его ждет тюрьма, если он покинет Белый дом", - написал Коэн, обвиняющий главу государства в целом букете преступлений и правонарушений - от финансового мошенничества до участия в оргиях с несовершеннолетними.

Судебные войны?

Похоже, мнение о том, что в случае проигрыша Трамп откажется добровольно сдать свои полномочия, разделяют и сторонники, и противники президента США.

друг и советник Трампа Роджер Стоун Getty Images Давний друг и советник Трампа Роджер Стоун посоветовал президенту в случае поражения на выборах ввести в стране чрезвычайное положение

Сам Трамп отказывался отвечать на вопросы о том, готов ли он будет признать поражение, если в ноябре 2020 года избиратели в США отдадут голоса экс-вице-президенту Джо Байдену. "Я не скажу сейчас ни "да", ни "нет", - говорил он в интервью телеканалу Fox News летом этого года. - Мы посмотрим".

Ближайшие советники президента тем временем уже рекомендуют Трампу ввести чрезвычайное положение в стране в случае проигрыша на выборах. Давний друг и советник главы Белого дома политтехнолог Роджер Стоун в интервью скандально известному порталу Infowars призвал президента использовать принятый в 1807 году закон, позволяющий использовать войска на территории США.

"Ко дню выборов он должен подготовить операцию, используя ФБР, службу федеральных маршалов и официальных представителей Республиканской партии по всей стране, чтобы быть готовым официально опротестовать в суде результаты выборов, и, если нужно, использовать физическую силу против криминальных элементов", - посоветовал Стоун.

Сам Трамп и представители его избирательного штаба в последние месяцы не раз заявляли о том, что в случае победы Байдена отряды так называемых антифа и активисты продолжающихся в стране протестов против полицейского насилия могут открыть настоящие боевые действия в благополучных пригородах, населенных преимущественно белыми избирателями.

В интервью телеканалу Fox News в начале сентября Трамп не стал как-то обосновывать эту теорию, но заявил, что лично он "будет счастлив разобраться" с придерживающимися левых взглядов демонстрантами. "Мы очерь быстро их утихомирим, если они пойдут на это", - сказал президент США, упомянув о неизбежных массовых волнениях в случае победы Байдена.

Демократы в свою очередь готовятся с затяжным юридическим боям.

По данным New York Times, избирательный штаб бывшего вице-президента уже сформировал "специальную команду", в которую вошли несколько сотен юристов, включая экс-генпрокурора США Эрика Холдера, ключевых юридических советников в администрации Барака Обамы и бывших высокопоставленных чиновников министерства юстиции.