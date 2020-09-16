Партия реформ снова предлагает перейти на единую эстоноязычную систему образования

По мнению реформистов, переход на единую систему должен начаться с детсадов. Этот этап нужно завершить к 2024 году, тогда будут созданы предпосылки к переходу на единую систему образования в 2030 году.

Согласно проекту партии Реформ, государство в сотрудничестве с местным самоуправлением предоставит молодежи с другим родным языком возможность изучать родные язык и культуру в эстоноязычной школе.

По мнению реформистов, общее обучение на эстонском языке гарантирует в будущем конкурентоспособность и возможность реализовать себя.