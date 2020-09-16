Ср, 16.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Партия реформ снова предлагает перейти на единую эстоноязычную систему образования

Партия реформ снова предлагает перейти на единую эстоноязычную систему образования

Кая Каллас

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees

Оппозиционная Партия реформ представила в Рийгикогу законопроект, согласно которому правительство получит задание сделать систему образования единой и эстоноязычной, пишет Rus.ERR.

По мнению реформистов, переход на единую систему должен начаться с детсадов. Этот этап нужно завершить к 2024 году, тогда будут созданы предпосылки к переходу на единую систему образования в 2030 году.

Согласно проекту партии Реформ, государство в сотрудничестве с местным самоуправлением предоставит молодежи с другим родным языком возможность изучать родные язык и культуру в эстоноязычной школе.  

По мнению реформистов, общее обучение на эстонском языке гарантирует в будущем конкурентоспособность и возможность реализовать себя. 

С этим предложением Партия реформ выступала в Ригийкогу уже три раза.

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