Десять обманувших государство людей останутся без эстонского гражданства

Министерство внутренних дел предложило правительству лишить гражданства десятерых человек, которые получили эстонское гражданство по натурализации, но сделали это обманным путем.

В частности, в ходе проведенной Департаментом полиции и погранохраны проверки выяснилось, что ни один из десятерых новых граждан не сдал самостоятельно экзамен на знание эстонского языка. При этом обман был совершен ими умышленно.