Десять обманувших государство людей останутся без эстонского гражданства

Правительство в четверг на заседании обсудит вопрос о лишении эстонского гражданства десятерых человек, которые получили гражданство обманным путем.
Министерство внутренних дел предложило правительству лишить гражданства десятерых человек, которые получили эстонское гражданство по натурализации, но сделали это обманным путем.
В частности, в ходе проведенной Департаментом полиции и погранохраны проверки выяснилось, что ни один из десятерых новых граждан не сдал самостоятельно экзамен на знание эстонского языка. При этом обман был совершен ими умышленно.
Поскольку эти люди представили заведомо ложные данные о себе в отношении своего знания эстонского языка, кроме того, они более чем в течение года не воспользовались предоставленной им возможностью сдать экзамен на знание эстонского языка, МВД подало правительству предложение лишить их эстонского гражданства.