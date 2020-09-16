Президент Кальюлайд встретилась с представителями белорусской оппозиции

«Народ Беларуси через свободные и справедливые выборы требует прекращения насилия и уважения основных демократических прав. Белорусы должны иметь право самим выбирать свой путь, и мы солидарны с ними в этом», – сказала президент Кальюлайд.

На встрече говорилось о событиях последних недель в Беларуси и о том, что могут сделать Европейский Союз и Запад, чтобы сохранить суверенность Беларуси и поддержать ее граждан. «Продолжающееся проявление насилия со стороны властей в отношении мирных демонстрантов и угрозы применения военной силы против своих людей должны прекратиться. Эстония и я лично сделаем со своей стороны все, чтобы держать события в Беларуси в поле международного внимания», – подчеркнула глава государства после встречи.