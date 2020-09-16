Половина учеников Ляэнемереской гимназии отправлена на дистанционное обучение

На данный момент в школе положительный результат на COVID-19 выявлен у трех учеников из разных классов и трех учителей, которые соприкасались с учениками разных классов.

«В течение вчерашнего дня в Ляэнемереской гимназии было выявлено четыре новых зараженных коронавирусом - двое учеников и двое учителей. На прошлой неделе заболел пятиклассник, к нему добавились ученики 7 и 10 классов. Заболел учитель 5 класса, а сейчас еще двое учителей, которые работали с разными классами, - прокомментировал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. - После консультации с Департаментом здоровья было принято решение отправить домой учеников и учителей, которые могли контактировать с заболевшими».

Все учащиеся 6 - 10-х классов Ляэнемереской гимназии отправлены на самоизоляцию с 17 по 25 сентября.

Учащиеся 11 - 12-х классов тоже будут находиться на дистанционном обучении до 25 сентября, на них требование самоизоляции не распространяется. Ученики 5-х классов уже учатся дистанционного с прошлой недели.

Заведующая отделом Пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик заверила, что чиновники департамента были в постоянном контакте с руководством школы, начиная с первого случая заражения. «Наш совет — отправить всех учителей и учеников ближнего круга общения на самоизоляцию. Учитывая, что возможное число контактов в данном очаге заражения превышает тысячу человек, то мы сотрудничаем со школой, чтобы через нее передать инструкции Департамента здоровья семьям», - сказала Эпик.

«Мы поддерживаем дистанционное обучение, чтобы предотвратить распространение заболевания. Кроме того, школа проведет чистку учебных помещений. Ученики начальных классов (1-3) находятся в отдельном корпусе, насколько известно, у них не было контактов с заболевшими, учебная работа у них продолжается в обычном режиме. Если у ученика или учителя возникают симптомы заболевания, то, безусловно, в школу идти нельзя. Учителям советуем носить визоры и соблюдать дистанцию», - добавила Эпик, отмечая, что маленьким детям носить маски не нужно, следует соблюдать дистанцию и правила гигиены, учителя должны своевременно проветривать помещения.

Дезинфекция помещений Ляэнемереской гимназии пройдет 18, 19 и 20 сентября, школа будет закрыта. Соответственно, 18 сентября вся школа будет на дистанционном обучении.

В школу ученики пятых классов смогут вернуться 21 сентября, ученики старших классов — 28 сентября в случае, если у них не возникнет симптомов болезни.

Директор Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов убедительно просит родителей следить за тем, чтобы переведенные на домашнее обучение дети до конца следующей недели не посещали тренировки и кружки по интересам, а также воздерживались от встреч с друзьями и посещений мероприятий.

«Просим родителей ребят, переведенных на домашнее обучение, оставить дома и их братьев и сестер, которые учатся в младших классах. Сегодня-завтра мы получим информацию, сколько детей нуждаются в компьютере для дистанционного обучения, а в начале следующей недели передадим компьютеры ученикам. С 22 сентября переведенные на дистанционное обучение ученики начнут получать школьное питание», - сказал Преснецов.

В Таллиннской Ляэнемереской гимназии обучается около 1400 учеников, в школе 105 человек персонала: учителей и других сотрудников; помимо них - организаторы питания и другие поставщики услуг.