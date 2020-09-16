В Ляэнемереской гимназии введен желтый сценарий

Все учащиеся 6 - 10-х классов отправлены на самоизоляцию с 17 по 25 сентября.

Учащиеся 11 - 12-х классов тоже будут находиться на самоизоляции с 21 по 25 сентября.

Об этом сообщило само руководство школы, отметив, что меры согласованы с Департаментом здоровья и Департаментом образования.