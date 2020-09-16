В Ляэнемереской гимназии введен желтый сценарий

В связи с выявлением новых случаев заболевания коронавирусом в таллиннской Ляэнемерской гимназии введен желтый сценарий.
Все учащиеся 6 - 10-х классов отправлены на самоизоляцию с 17 по 25 сентября.
Учащиеся 11 - 12-х классов тоже будут находиться на самоизоляции с 21 по 25 сентября.
Об этом сообщило само руководство школы, отметив, что меры согласованы с Департаментом здоровья и Департаментом образования.
Дистанционное обучение будет организовано. Для получения необходимых для дистанционного обучения гаджетов родители должны обратиться к классному руководителю.