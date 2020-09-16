Ср, 16.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте

В Ляэнемереской гимназии введен желтый сценарий

Удаленное обучение не каждому по плечу.

ФОТО: Elmo Riig

В связи с выявлением новых случаев заболевания коронавирусом в таллиннской Ляэнемерской гимназии введен желтый сценарий.

Все учащиеся 6 - 10-х классов отправлены на самоизоляцию с 17 по 25 сентября.

Учащиеся 11 - 12-х классов тоже будут находиться на самоизоляции с 21 по 25 сентября.

Об этом сообщило само руководство школы, отметив, что меры согласованы с Департаментом здоровья и Департаментом образования.

Дистанционное обучение будет организовано. Для получения необходимых для дистанционного обучения гаджетов родители должны обратиться к классному руководителю. 

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