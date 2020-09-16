Полиция ищет пропавшего в Маарду Валерия

В среду, 16 сентября в три часа дня Центр тревоги получил сообщение, что в Маарду пропал Валерий, он должен был ждать свою супругу у Маардуского спортивного центра, однако его там не было. Из-за проблем со здоровьем Валерий может оказаться в беде.

Полицейские проверили место жительства мужчины в Таллинне на улице Кярбери, разные больницы и разные места в Маарду. Привлечен к поискам и дрон, но пока мужчина не найден.

По данным полиции, на Валерии надеты синяя куртка с красной подкладкой и синие джинсы. С собой у него может быть черная сумка, внутри бутылка с водой. Мужчина тяжело передвигается и ходит с тростью.