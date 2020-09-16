Пропавший в Маарду Валерий найден

В среду, 16 сентября в три часа дня Центр тревоги получил сообщение, что в Маарду пропал пожилой Валерий, он должен был ждать свою супругу у Маардуского спортивного центра, однако его там не было.

Полицейские проверили место жительства мужчины в Таллинне на улице Кярбери, разные больницы и разные места в Маарду. Был привлечен к поискам и дрон.

Сегодня около 12.40 близкие Валерия сообщили, что проверили заброшенный дом неподалеку от Маарду, о котором он когда-то им рассказывал. Именно там и находился исчезнувший мужчина.