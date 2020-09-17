Чт, 17.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Студия Postimees: Валерий Цепкало о ситуации в Белоруссии и переговорах в Эстонии
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Студия Postimees: Валерий Цепкало о ситуации в Белоруссии и переговорах в Эстонии
12:15

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, проведший в Эстонии ряд встреч и переговоров, ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Смотрите интервью в 12.15!

  • Каковы итоги прошедших в Эстонии встреч?
  • Как бывший соратник Лукашенко оказался по другую сторону баррикад, став одним из главных лиц протестов?
  • Есть ли у белорусской оппозиции единый лидер?
  • Каковы цели оппозиционных сил?
  • Какими будут отношения Минска с Россией и Западом, если произойдет смена власти?
  • Способен ли Координационный совет обеспечить передачу власти?

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