Студия Postimees: Валерий Цепкало о ситуации в Белоруссии и переговорах в Эстонии
Бывший претендент на пост президента Белоруссии, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, проведший в Эстонии ряд встреч и переговоров, ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.
Смотрите интервью в 12.15!
- Каковы итоги прошедших в Эстонии встреч?
- Как бывший соратник Лукашенко оказался по другую сторону баррикад, став одним из главных лиц протестов?
- Есть ли у белорусской оппозиции единый лидер?
- Каковы цели оппозиционных сил?
- Какими будут отношения Минска с Россией и Западом, если произойдет смена власти?
- Способен ли Координационный совет обеспечить передачу власти?