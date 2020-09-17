Валерий Цепкало: Лукашенко – как «Москвич-412», уже неуместный в новой эпохе

Фрагмент беседы:

– Как бывший соратник Александра Лукашенко, помогший ему в свое время прийти к власти, оказался по другую сторону баррикад, став одним из главных лиц протестов?

– Это был 94-й год, когда Лукашенко был просто директором колхоза. У меня была тогда более высокая должность: советник генерального секретаря Содружества независимых государств, до этого был советником внешнеполитического главы государства Станислава Шушкевича. Лукашенко был одним из восьми кандидатов, и вовсе не фактом было то, что он выиграет. Понятно, что тогда мы делали ставку на изменение политического режима в Белоруссии. В большинстве стран коммунистическая номенклатура уже к тому времени ушла, а в Белоруссии оставалась у власти. Лукашенко был тогда символом перемен в Белоруссии.

В 94-м году «Москвич-412» был хорошим автомобилем. Сейчас вряд ли на нем бы кто-то ездил. Теперь мы хотим машины посовременнее, более удобные и технологичные.

Рассматривайте Лукашенко как человека своей эпохи, как «Москвич-412», который был нормальной машиной для того поколения, но который совершенно неуместен в 20-й год XXI века.

Дело не в том, что кто-то стал ему в оппозицию. В обществе возникло естественное желание что-то поменять и двигаться вперед, не зацикливаясь на прошлом и сельских укладах. За это время произошел колоссальный рывок: придуман интернет, развились инфотехнологии, в той же Эстонии построено образцовое информационное общество. И это то, что мы не можем сейчас делать, потому что Лукашенко по-прежнему остается в другой эпохе.

У молодого и среднего поколения белорусов есть естественное желание двигаться вперед, создавать страну, в которой бы уважались законы, парламент бы не назначался, а избирался, где президент бы не самоназначался, а избирался, и у белорусов была возможность выбирать свое будущее.

– Вы действительно верите в перемены? Возможны ли новые выборы в Белоруссии?

– Думаю, что так совершались все революции и все перемены.

Мы не хотели никаких революций и майданов. Мы и сейчас их не хотим: люди выходят с мирными акциями протеста. Мы хотели только одного – честного подсчета голосов.

Если за меня отдали свои подписи 220 тысяч человек при необходимых 100 тысячах, разумеется, мне хотелось бы быть зарегистрированным и представить белорусам свое видение будущего. Соглашаться или не соглашаться с этим – это был бы уже выбор белорусского народа.

Ничего большего мы не хотели. А Лукашенко взял и украл эти выборы у белорусов. Он украл у народа возможность выбирать.

Убежден, что перемены придут. Нет ни одного исторического примера, когда бы человек, настолько отвергаемый обществом, мог бы этим обществом руководить.

Градус физиологического неприятия Лукашенко белорусским обществом будет возрастать.

Ему уже не вернуть к себе даже нейтрального или безразличного отношения.

Абсолютно убежден, что в конце концов Лукашенко улетит в Россию. И если у Белоруссии будут с Москвой хорошие и дружественные отношения, на что мы рассчитываем, то максимум, что Россия сможет для него сделать – дать ему 24 часа для, чтобы он покинул территорию РФ.

Даже при заочном осуждении Лукашенко Белорусским судом, Россия будет вынуждена его выдать – она не захочет поставить себя в неудобное положение.

Куда он уедет? Думаю, что он может поехать в Венесуэлу к своему другу Мадуре. Пожалуй, это пока единственное, относительно безопасное для него пристанище, если только в отношении Лукашенко не будет достигнуто какой-то международной договоренности с участием основным геополитических игроков.

Подробности в повторе!

Студия Postimees: Валерий Цепкало о ситуации в Белоруссии и переговорах в Эстонии ФОТО: Madis Veltman

Каковы итоги прошедших в Эстонии встреч?

Как бывший соратник Лукашенко оказался по другую сторону баррикад, став одним из главных лиц протестов?

Есть ли у белорусской оппозиции единый лидер?

Каковы цели оппозиционных сил?

Какими будут отношения Минска с Россией и Западом, если произойдет смена власти?

Способен ли Координационный совет обеспечить передачу власти?