Выигравшим в Bingo Loto 600 000 евро оказался житель Харьюмаа

Билет на десять розыгрышей был куплен в середине июля. В первые восемь розыгрышей билет на принес выигрыша, а вот на девятый раз удача наконец улыбнулась. О своей победе мужчина узнал на следующее утро после розыгрыша, получив э-письмо. По словам победителя, он был удивлен своей победе, ведь раньше удавалось выигрывать только маленькие суммы.

Мужчина планирует и дальше играть в лото. «В другие азартные игры я не играю, расходы небольшие - дверь для денежного счастья всегда должна быть распахнута.

Пока что победитель не знает точно, на что потратит деньги.

В этом году в Bingo loto уже в пятый раз был разыгран главный приз. В последний раз джекпот - 596 000 евро - сорвал житель Тарту, который купил выигрышный билет в R-kiosk на автостанции. Самый крупный выигрыш в Bingo loto был разыгран 8 апреля, когда жительница Таллинна стала богаче на 907 000 евро.