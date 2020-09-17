Рейтинги: поддержка EKRE понемногу снижается

Рейтинги партий на протяжении нескольких месяцев остаются довольно стабильными, но в последние недели наметилась тенденция к постепенному росту популярности как входящих в правящую коалицию, так и оппозиционных партий. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно последним опросам, проведенным в период с 17 августа по 15 сентября, за реформистов голоса готовы отдать 33,6% (рост на 0,1% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 23,2% опрошенных (-0,4%).
Консервативную народную партию поддерживает 15,6%. Это на 0,3% меньше, чем неделей ранее. За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 9 процентов респондентов (+0,4%). За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,2%), поддержка которой снизилась на 0,2 процента. "Отечество" поддерживает 5,1% респондентов. Зеленых поддерживают 2,3 опрошенных.
Совокупная поддержка коалиционных партий (43,9%) на 2,1 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (41,8%).
Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.
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