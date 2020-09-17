На этой неделе полиция будет особенно пристально следить за водителями, занимающимися за рулем посторонними делами

В полиции признают, что отвлекающиеся на посторонние дела водители являются серьезной проблемой. Ежегодно по их вине гибнут люди. «В ходе проведенного в среду в Таллинне на улице Сыле полуторачасового рейда было задержано 15 водителей, которые пользовались во время движения мобильными телефонами. Еще шестеро не были пристегнуты ремнями безопасности. Также мы задержали четырех велосипедистов, которые пользовались телефоном во время движения», - сообщили в Пыхьяской префектуре.

«Если водитель читает за рулем новости или пишет сообщения, в среднем он отвлекается от дороги на пять секунд, хотя в дорожном движении решающей может стать лишь одна секунда. Поэтому водитель может не успеть вовремя среагировать, а небольшие вмятины и царапины на машинах — это еще мягкий сценарий. После ДТП уже поздно задумываться о том, что почитать новости или перекусить бутербродом можно было и дома», - подчеркивают стражи правопорядка.