Sony назвала цены и дату выхода приставки PlayStation 5

Как пишет The Verge , PlayStation 5 появится в продаже 12 ноября в США, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а в других странах продажи приставки начнутся 19 ноября. Исключение составит Китай - точная дата начала продаж PlayStation 5 в Поднебесной будет объявлена позже. Купить консоль можно будет за 500 долларов (425 евро) за версию с дисководом, тогда как версия Digital Edition будет продаваться за 400 долларов (340 евро). Таким образом, новая приставка Sony обойдется покупателям дороже, чем новая консоль Xbox компании Microsoft (эта приставка выйдет 10 ноября по цене 300 долларов за базовую версию Series S и те же 500 долларов за продвинутую Series X).

Для PlayStation 5 будут выпущены GTA V Remastered, HITMAN III, NBA 2K21, Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart, Stray, Pragmata, Resident Evil 8, Destruction All Stars, Godfall, Gran Turismo 7 и многие другие игры. Также консоль получит обратную совместимость со многими играми для PlayStation 4. Так, Sony объявила, что подписчики PS Plus, которые купят новую консоль, получат коллекцию знаковых игр для PlayStation 4 бесплатно. В частности, в эту коллекцию войдут Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Detroit: Become Human и другие игры, пишет TJ .

Напомним, дизайн PlayStation 5 заметно отличается от дизайна приставки предыдущего поколения. Игровая консоль лишилась ровных линий, вместо них теперь волнистые края и скругление. Основные технические характеристики приставки компания раскрыла еще несколько месяцев назад. Приставка получила 8-ядерный процессор AMD Zen 2 с частотой до 3,5 ГГц и графическое ядро AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопс. Консоль имеет 16 ГБ GDDR6 оперативной памяти, скорость которой достигает 448 ГБ/c. Также устройство оснастили SSD-накопителем объемом 825 ГБ.