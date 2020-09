Sony назвала цены и дату выхода приставки PlayStation 5

Для PlayStation 5 будут выпущены GTA V Remastered, HITMAN III, NBA 2K21, Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart, Stray, Pragmata, Resident Evil 8, Destruction All Stars, Godfall, Gran Turismo 7 и многие другие игры. Также консоль получит обратную совместимость со многими играми для PlayStation 4. Так, Sony объявила, что подписчики PS Plus, которые купят новую консоль, получат коллекцию знаковых игр для PlayStation 4 бесплатно. В частности, в эту коллекцию войдут Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Detroit: Become Human и другие игры, пишет TJ .