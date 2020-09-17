Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве на Сааремаа

По оценке прокуратуры, собранные доказательства дают основание подозревать в убийстве 61-летнего мужчины, обнаруженного в подсобке частного дома, его 61-летнего приятеля. Подозреваемого задержали в понедельник вечером на месте происшествия и в среду прокурор Райнер Амур ходатайствовал о его аресте.

«Согласно подозрению, в понедельник мужчины употребляли алкоголь в предбаннике сауны. Возникла ссора и 61-летний мужчина ударил своего товарища ножом, - сказал прокурор Райнер Амур. - После ареста вопрос о виновности еще не решен, но мы имеем обоснованное подозрение в совершении этим человеком преступления. Такова позиция прокуратуры. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего расследования».