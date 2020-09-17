Статистика: население Эстонии предпочитает э-торговлю, предприятия – облачные услуги

Об этом сообщил в четверг утром Департамент статистики, отметив, что, в сравнении с прошлым годом общая популярность интернет-торговли осталась на том же уровне, однако суммы, затрачиваемые на покупку товаров и услуг, увеличились. Результаты исследования предприятий показали, что более половины пользующихся интернетом коммерческих объединений потребляют платные облачные услуги.

Аналитик Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр признает, что использование услуг э-торговли растет в основном за счет женщин. «В течение последних трех месяцев шесть женщин из десяти что-нибудь заказывали в интернет-магазине. Больше всего покупают одежду, обувь, спортивные товары, туристические услуги (поездки и проживание) и билеты на различные мероприятия», – сказала Пыллуяэр.

В сравнении с предыдущим годом увеличились затрачиваемые на э-покупки суммы: среди тех, кто за последние три месяца совершил какую-нибудь покупку, 26% потратили на нее более 500 евро.

Домашнее интернет-соединение имеют 90% домохозяйств и постоянное интернет-соединение – 82,6% домохозяйств. Лучше всего, или в объеме 99% оснащены интернетом семьи с детьми. Мобильное интернет-соединение имеют 75,5% домохозяйств, что на пять процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

Интернет используют 89% живущих Эстонии в возрасте 16–74 лет, из них около 95% делают это каждый или почти каждый день. Самые активные пользователи интернета – в возрасте 25–34 лет, из них 99,7% делает это каждый день или почти каждый день. Больше всего интернет используют для чтения э-писем и веб-изданий, банковских услуг и поиска информации относительно товаров и услуг.

Использование облачных услуг в последние годы значительно возросло. Шесть лет назад платными облачными услугами пользовались лишь немногим более десятой части предприятий, четыре года назад – 22%, два года назад – 34% и в этом году – уже 57% предприятий.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Тийны Пярсон, на рынок пришло много новых поставщиков облачных услуг, цель которых – упростить работу предприятий. «Поставщики услуг уделяют значительно больше внимания безопасности и снижению рисков, чем раньше. Риски безопасности по-прежнему актуальны, но это не стало препятствием для более широкого использования облачных услуг», – пояснила Пярсон.

Существенных различий между крупными и малыми предприятиями в использовании облачных услуг нет. Их использует 51% малых предприятий с менее 20 работниками и 74% крупных предприятий с 250 и более работниками. Среди сфер деятельности крупнейшими пользователями услуги являются предприятия информации и связи, а также профессиональной, научной и технической деятельности.

Новой темой исследования в этом году стал интернет вещей, или IoT (Internet of Things), который используют 16% предприятий. Прежде всего, это набор подключенных через Wi-Fi устройств, позволяющих осуществлять мониторинг окружающей среды, передачу информации между устройствами и автоматизированное удаленное управление различными процессами.

Интернет вещей используется преимущественно предприятиями, занимающимися снабжением электроэнергией, газом, паром и кондиционированием, а также в сфере транспорта и складского хозяйства, водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов. Более половины предприятий, использующих интернет вещей, делают это для отслеживания движения транспортных средств и товаров, 38% – для улучшения обслуживания клиентов и более трети – для оптимизации энергопотребления.