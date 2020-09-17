RB Rail AS, Rail Baltic Estonia OÜ и Tallinna Linnatranspordi AS начинают сотрудничество

«Учитывая наличие общих целей у предприятия Tallinna Linnatranspordi AS и запланированной магистрали Rail Baltica сторонам-участницам сотрудничества необходимо делиться имеющимся опытом, а также совместно развивать перспективные возможности транспорта. Экологически чистый и плавно работающий транспорт должен сочетаться с инфраструктурой и учитывать потребности всех пользователей услуг общественного транспорта», - отметил председатель правления TLT Денис Бородич.

“Rail Baltica является крупнейшим за последние сто лет совместным проектом Эстонии, Латвии и Литвы — и крупнейшим инфраструктурным проектом в регионе. Это значит, что мы сможем поделиться с TLT наилучшим накопленным нами опытом в ходе проведения как тендеров, так и реализации строительных проектов, планирования и цифровизации», - добавил директор эстонского регионального отделения RB Rail AS Айвар Яэски.

От соглашения по сотрудничеству пользу получат все его участники, поскольку предприятие Tallinna Linnatranspordi AS является партнером по сотрудничеству в проекте сооружения пассажирского терминала магистрали Rail Baltic в районе Юлемисте, а также подключению Таллиннского аэропорта к транспортной сети Таллинна.

«В рамках проекта Rail Baltica продление трамвайной линии, с помощью которой Таллиннский аэропорт связан с имеющейся сетью трамвайных линий. В работе также проект создания трамвайного соединения с пассажирским морским портом Таллинна при поддержке фондов Rail Baltica», - рассказал Яэски.

«Совместный терминал RB в Юлемисте станет важнейшим транспортным узлом Таллинна, который будет играть важную роль и в соединении с районами столицы. Подписываемый сегодня договор о сотрудничестве заложит основу того, что общественный транспорт на региональном и международном уровнях будет эффективно интегрирован между собой», - добавил председатель правления Rail Baltic Estonia OÜ Тыну Грюнберг.