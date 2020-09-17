Коронавирус настиг еще 22 жителей Эстонии
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 969 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 22 положительный результат дали 22 пробы.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились 14 человек. В Ида-Вирумаа добавилось четыре, а в Рапламаа - два новых случая. В двух случаях информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.
Из 14 новых случаев в Харьюмаа (все в Таллинне) в шести случаях речь идет о тесном контакте с инфицированными членами семьи или знакомыми. Еще в двух случаях заболевание произошло посредством рабочего контакта. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.
В двух случаях, установленных с 15 по 16 сентября, вирус был привезен из-за рубежа (Польша и Белоруссия), в шести случаях заражение произошло при тесном контакте с другими носителями вируса.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения находятся четыре активных очага, из которых с очагом футбольного клуба Nõmme Kalju связано 17, с очагом Gourmet Coffee – 25, и с так называемым музыкальном очагом – семь человек. Вспышка в Таллиннском детсаду Мянни затронула восемь человек.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1131 человек, из которых заболел 191.
Из четырех новых случаев в Ида-Вирумаа два связаны с заражением в школе. Еще в одном случае речь идет о тесном контакте с другим инфицированным, обстоятельства четвертого заражения устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с семью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57 больных). Со вспышкой заболевания, завезенной из Великобритании, связано 16 человек, с очагом на шахте «Оямаа» – девять и с очагом. На сегодняшний день со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве связаны пять человек (четыре человека были перенесены в список так называемой вспышки в кругу знакомых). Со вспышкой на работе в Силламяэ связаны 16 человек. Вспышка в кругу знакомых охватила 21 человека. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 429 человек, из которых заболели 86.
В настоящий момент в Лыунаском регионе четыре вспышки — день рождения в Выру (22 человека) и путешествие в Италию (девять больных), студенческая (пять человек) и вспышка на похоронах (шесть человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 194 человека, из которых больны 46.
Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 44 человека, из них заразились девять.
Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают.
Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Госпитализировано 19 человек
По состоянию на утро 17 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 19 человек, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали трех человек и еще одного перевели из Ида-Вируской центральной больницы в другое медучреждение. Кроме того, было открыто пять новых историй болезни с COVID-19.
На сегодня в больницах завершено 428 случаев заболевания COVID-19 у 415 человек.
По состоянию на 17 сентября выздоровели 2 337 человек. Из них истории болезни 1 787 человек (76,5%) завершены, у 550 человек (23,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 25,36.
Всего в Эстонии сделано более 180 000 первичных тестов, из них 2778 , т.е. 1,53 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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