Коронавирус настиг еще 22 жителей Эстонии

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились 14 человек. В Ида-Вирумаа добавилось четыре, а в Рапламаа - два новых случая. В двух случаях информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.

Из 14 новых случаев в Харьюмаа (все в Таллинне) в шести случаях речь идет о тесном контакте с инфицированными членами семьи или знакомыми. Еще в двух случаях заболевание произошло посредством рабочего контакта. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.

В двух случаях, установленных с 15 по 16 сентября, вирус был привезен из-за рубежа (Польша и Белоруссия), в шести случаях заражение произошло при тесном контакте с другими носителями вируса.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения находятся четыре активных очага, из которых с очагом футбольного клуба Nõmme Kalju связано 17, с очагом Gourmet Coffee – 25, и с так называемым музыкальном очагом – семь человек. Вспышка в Таллиннском детсаду Мянни затронула восемь человек.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1131 человек, из которых заболел 191.

Из четырех новых случаев в Ида-Вирумаа два связаны с заражением в школе. Еще в одном случае речь идет о тесном контакте с другим инфицированным, обстоятельства четвертого заражения устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с семью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57 больных). Со вспышкой заболевания, завезенной из Великобритании, связано 16 человек, с очагом на шахте «Оямаа» – девять и с очагом. На сегодняшний день со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве связаны пять человек (четыре человека были перенесены в список так называемой вспышки в кругу знакомых). Со вспышкой на работе в Силламяэ связаны 16 человек. Вспышка в кругу знакомых охватила 21 человека. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 429 человек, из которых заболели 86.

В настоящий момент в Лыунаском регионе четыре вспышки — день рождения в Выру (22 человека) и путешествие в Италию (девять больных), студенческая (пять человек) и вспышка на похоронах (шесть человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 194 человека, из которых больны 46.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 44 человека, из них заразились девять.

Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают.

Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.

Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.

Госпитализировано 19 человек