Немецкий футбольный клуб пропустил 37 мячей из-за социального дистанцирования

Перед игрой "Рипдорфа" с "Хольденштедтом" выяснилось, что футболисты гостей контактировали с человеком, зараженным коронавирусом. В связи с этим "Рипдорф" попросил перенести матч на другую дату, но их просьба была отклонена. В случае отказа играть футболистов могли дисквалифицировать, поэтому хозяева поля решили все-таки провести встречу.

"Перед матчем все игроки "Хольденштедта" сдали отрицательный тест на COVID-19, однако с тех пор прошло почти 14 дней. Поэтому команда предпочла действовать осторожно", - сказал журналистам представитель клуба "Рипдорф/Мольцен II" Патрик Ристоу.

В результате футболисты "Холденштедта" 37 раз беспрепятственно поразили ворота "Рипдорфа", которые наблюдали за голевой феерией с безопасного расстояния.'

SG Ripdorf/Molzen II verliert 0:37: Amateurclub lässt sich aus Angst vor Corona-Infektion abschießen https://t.co/7kFsWDdXTw pic.twitter.com/QpMiIaV3zD — Stuttgarter Zeitung (@StZ_NEWS) September 16, 2020