Видео ⟩ Департамент предупреждает: по новому шоссе интенсивно движутся лоси

Увы, уже бывали случаи, когда несмотря на предупреждения и ограничения водители не снижали скорость даже тогда, когда лоси уже подошли к шоссе и начали его пересекать.

«Если зажглись предупреждающие знаки, призывающие ограничить скорость, мы просим водителей быть внимательнее рядом с местами пересечений. Это означает, что разумно снизить скорость движения и при необходимости остановиться и включить огни безопасности», - призывает руководитель центра управления дорожным движением Департамента шоссейных дорог Сийм Вайкмаа.

Помимо экодуктов на четырехполосном участке Козе-Выыбу было построено три зоны для пересечения дороги дикими животными, где стоит автоматическая система распознавания. Система обнаруживает таких зверей, как лось, медведь, косуля, кабан, о которых посылается предупреждение. Более мелких животных система предупреждения не распознает. В зонах пересечения на протяжении 300 метров прерывается ограждение, а вместо барьеров по центру стоят резиновые столбики. О приближении к зоне сигнализирует и разметка.

За зоной следят десять радаров, посылающие сигнал о животных на предупредительные знаки, которые загораются и постепенно снижают разрешенную скорость до 70 км/ч. Когда животное уходит из зоны, знаки меняются.

Сейчас система еще налаживается, предупреждение может быть замедленным, поэтому скорость перед зоной пересечения снижена до 90 км/ч. «Стоит быть внимательнее в этих зонах и в том случае, если знаки не загораются. Речь идет о технически сложной развивающейся системе, которая не всякий раз срабатывает на 100%», - подчеркнул Вайкмаа.

Система подключена к термокамере, записи которой могут установить вид животного. Опыт первого месяца показал, что на новом отрезке, проходящем через лес, дикие животные попадают на шоссе и после того, как оно было открыто для движения. Практически ежедневно дорогу переходят лоси, также были зафиксированы косули, кабаны, множество мелких животных и даже медведь. В основном животные переходят улицу в темное время суток, когда движение не интенсивное, но видимость плохая.