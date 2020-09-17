Правительство утвердило проект субсидирования морских пассажирских перевозок

В соответствии с проектом Закона о госбюджете этого года, постановления министров о мерах по смягчению последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, должны быть до утверждения поданы на рассмотрение правительства.

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас представил правительству на одобрение проект условий и порядка выплаты пособий на развитие международного пассажирского судоходства. Целью данной меры поддержки является повышение конкурентоспособности судоходства Эстонии, сохранение рабочих мест в этом секторе и поддержка развития экономики в целом. Мера призвана смягчить нагрузку предприятий международных пассажирских морских перевозок по оплате расходов на рабочую силу.

Помощь, оказываемая на основании постановления, является государственной помощью в значении договора о Европейском Союзе, разрешение на оказание которой должны быть соблюдены инструкции Еврокомиссии о государственной помощи в секторе морского транспорта, а также получено от Еврокомиссии соответствующее разрешение.

В случае с Эстонией ведомством, оказывающим государственную помощь, является департамент водных путей, который рассматривает соответствующие ходатайства и осуществляет надзор за надлежащим расходом средств.