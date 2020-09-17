Отравили еще в гостинице: команда Навального рассказала о следах «Новичка» на бутылке с водой

Вопрос о том, откуда взялась бутылка и как она попала в Берлин, был задан российскими дипломатами в числе 9 вопросов депутатам Европарламента. Российскому постпредству показалось подозрительным, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали, чтобы Навальный пил из этой бутылки перед злополучным рейсом из Томска в Москву.

«Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа», - сообщается в Instagram политика. В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) объяснили, что 20 августа часть команды улетела в Москву, а часть осталась в Томске доделывать видеорасследование. О том, что в самолете Навальный потерял сознание, сотрудники ФБК в Томске узнали почти сразу.

«В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе и бутылки из-под гостиничной воды», - объяснили в ФБК. Этот процесс был зафиксирован на видео.

«Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не "слегка заболел", не "перегрелся" и рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно», - говорится в сообщении.

Спустя две недели именно на этой бутылке были обнаружены следы «Новичка». «Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», - подытожили в ФБК.

К таким же выводам в ходе своего расследования, также посвященного загадочной бутылке, пришло издание «Проект». В пресс-службе авиакомпании S7, рейсом которой летел Навальный, сообщили, что, по документам по прибытии в Москву на борту осталось столько же бутылок, сколько было загружено в Томске, включая пустые. Опрошенные «Проектом» пассажиры самолета не помнят, чтобы Навальному на борту давали воду.

Содержимое бутылки «Святого источника», которую сотрудники ФБК забрали из гостиницы Xander, было отпито. Сам Навальный не помнит, когда именно пил из этой бутылки, сообщил «Проекту» один из сотрудников Фонда. При этом и зарубежные специалисты, и один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев считают, что Навальный пил из бутылки уже после отравления.

По словам Углева, если бы яд попал в организм политика перорально, то уже через несколько минут тот бы «бился в судорогах». Ученый считает, что Навальный получил дозу примерно в 20% от смертельной, а вещество попало в его организм после контакта кожи с отравленной поверхностью - возможно, одеждой.