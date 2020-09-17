Отравили еще в гостинице: команда Навального рассказала о следах «Новичка» на бутылке с водой

Команда Алексея Навального раскрыла тайну пластиковой бутылки с водой, на которой немецкая лаборатория обнаружила следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». До сих пор было точно неизвестно, откуда она взялась, СМИ высказывали версию, что она была передана в Германию с борта самолета, на котором Навальному стало плохо, передает NEWSru.
Вопрос о том, откуда взялась бутылка и как она попала в Берлин, был задан российскими дипломатами в числе 9 вопросов депутатам Европарламента. Российскому постпредству показалось подозрительным, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали, чтобы Навальный пил из этой бутылки перед злополучным рейсом из Томска в Москву.
«Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа», - сообщается в Instagram политика. В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) объяснили, что 20 августа часть команды улетела в Москву, а часть осталась в Томске доделывать видеорасследование. О том, что в самолете Навальный потерял сознание, сотрудники ФБК в Томске узнали почти сразу.
«В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе и бутылки из-под гостиничной воды», - объяснили в ФБК. Этот процесс был зафиксирован на видео.
«Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не "слегка заболел", не "перегрелся" и рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно», - говорится в сообщении.
Спустя две недели именно на этой бутылке были обнаружены следы «Новичка». «Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», - подытожили в ФБК.
К таким же выводам в ходе своего расследования, также посвященного загадочной бутылке, пришло издание «Проект». В пресс-службе авиакомпании S7, рейсом которой летел Навальный, сообщили, что, по документам по прибытии в Москву на борту осталось столько же бутылок, сколько было загружено в Томске, включая пустые. Опрошенные «Проектом» пассажиры самолета не помнят, чтобы Навальному на борту давали воду.
Содержимое бутылки «Святого источника», которую сотрудники ФБК забрали из гостиницы Xander, было отпито. Сам Навальный не помнит, когда именно пил из этой бутылки, сообщил «Проекту» один из сотрудников Фонда. При этом и зарубежные специалисты, и один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев считают, что Навальный пил из бутылки уже после отравления.
По словам Углева, если бы яд попал в организм политика перорально, то уже через несколько минут тот бы «бился в судорогах». Ученый считает, что Навальный получил дозу примерно в 20% от смертельной, а вещество попало в его организм после контакта кожи с отравленной поверхностью - возможно, одеждой.
Один из сотрудников ФБК рассказал «Проекту», что в Xander оппозиционер отдавал одежду в прачечную, пакет с чистыми вещами повесили на ручку номера. Но произошло это в первый день его пребывания в Томске, и часть одежды Навальный потом надевал. Одежда, которая была на политике в самолете, осталась в Омске. Сотрудники правоохранительных органов пытались забрать и чемодан Навального, но его с боем смогла отстоять и вывезти в Германию супруга Юлия.
В ФБК не сказали, как бутылку передали немецким властям, но возможность для этого была. По данным журналистов, ее вывезла в багаже одна из ключевых сотрудниц отдела расследований ФБК Мария Певчих, сопровождавшая Навального в поездке по Сибири вместе с шестью другими сотрудниками. Издание отмечает, что Певчих знал только узкий круг сотрудников и близких к нему журналистов, при этом именно она автор многих историй, выходящих под брендом «расследования Навального».
На прошлой неделе управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу заявило, что Певчих единственная из сопровождающих Навального уклонилась от дачи объяснений в первый день госпитализации политика 20 августа, а 22 августа улетела в Германию, в связи с чем опросить ее не представляется возможным. «Медуза» выяснила, что российские правоохранители с Певчих и не связывались, хотя ее телефон постоянно доступен. С начала сентября Певчих стала объектом нападок в провластных СМИ и телеграм-каналах, писавших, что у нее была с Навальным интимная связь и что именно она могла отравить политика.
Российские правоохранители могли бы восстановить по деталям, что происходило у номера Навального, по двум камерам из отеля. «Проект» знает, что записи изъяли. 27 августа управление транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу сообщило, что данные систем видеонаблюдения «были изучены». Многочисленные попытки уточнить, изучались ли записи только от утра 20 августа или полиция отсмотрела все, что происходило у номера Навального накануне, оказались безрезультатными. При этом, как выяснили журналисты, силовики полностью изъяли все сервера системы видеонаблюдения в отеле и саму технику, обеспечивающую доступ к ней.
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