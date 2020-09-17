Прямая трансляция ⟩ На пресс-конференции правительства выступят Ратас, Хельме, Рейнсалу и Аас

На сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания правительства о новых решениях расскажут премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
Темами станут обсуждение бюджета будущего года и вопросы, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.
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