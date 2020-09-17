Чт, 17.09.2020
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Алексей Бляхин
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Правительство: мы еще не достигли дна кризиса

Пресс-конференция правительства. Премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

На сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания правительства о новых решениях рассказали премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Темами стали обсуждение бюджета будущего года и вопросы, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

Rus.Postimees вел прямую трансляцию.

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