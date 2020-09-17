Россия поднялась на 32-е место в рейтинге ФИФА, показав лучший результат среди сборных
Сборная России благодаря победам над Сербией и Венгрией в Лиге наций поднялась с 38-го места на 32-е – лучший подъем в рейтинге среди всех команд, пишет Sports.
За период с 16 июля по 17 сентября Россия набрала 15 очков в рейтинг – также лучший результат среди сборных.
В то же время сборная Эстонии не может одержать победу с января 2019 года. Из последних 13 матчей лишь два завершились вничью, а в остальных команда потерпела поражение.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Бельгия – 1773 очков;
2 (2). Франция – 1744;
3 (3). Бразилия – 1712;
4 (4). Англия – 1664;
5 (7). Португалия – 1653;
6. (5) Уругвай – 1645;
7. (8) Испания – 1642;
8 (6). Хорватия – 1628;
9. Аргентина – 1623;
10. Колумбия – 1622;
...
32 (38). Россия – 1485;
108 (104). Эстония – 1188.
Полностью рейтинг можно изучить здесь.
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