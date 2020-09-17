Россия поднялась на 32-е место в рейтинге ФИФА, показав лучший результат среди сборных

За период с 16 июля по 17 сентября Россия набрала 15 очков в рейтинг – также лучший результат среди сборных.

В то же время сборная Эстонии не может одержать победу с января 2019 года. Из последних 13 матчей лишь два завершились вничью, а в остальных команда потерпела поражение.