Чт, 17.09.2020
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Россия поднялась на 32-е место в рейтинге ФИФА, показав лучший результат среди сборных
Эстония занимает 108-ю строчку

Сборная России по футболу.

ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

Сборная России благодаря победам над Сербией и Венгрией в Лиге наций поднялась с 38-го места на 32-е – лучший подъем в рейтинге среди всех команд, пишет Sports.

За период с 16 июля по 17 сентября Россия набрала 15 очков в рейтинг – также лучший результат среди сборных.

В то же время сборная Эстонии не может одержать победу с января 2019 года. Из последних 13 матчей лишь два завершились вничью, а в остальных команда потерпела поражение.

Рейтинг ФИФА: 

1 (1). Бельгия – 1773 очков;

2 (2). Франция – 1744;

3 (3). Бразилия – 1712;

4 (4). Англия – 1664;

5 (7). Португалия – 1653;

6. (5) Уругвай – 1645;

7. (8) Испания – 1642;

8 (6). Хорватия – 1628;

9. Аргентина – 1623;

10. Колумбия – 1622;

...

32 (38). Россия – 1485;

108 (104). Эстония – 1188.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.

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