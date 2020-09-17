Генсек ООН обеспокоен неконтролируемой ситуацией с коронавирусом

"Вспышка остается вне контроля. Уже скоро число жертв вируса превысит один миллион человек. Продолжающаяся пандемия COVID-19 по-прежнему занимает первое место в длинном списке глобальных проблем", - сказал он на пресс-конференции вечером в среду, 16 сентября.

Отметив, что многие возлагают надежды на вакцину, Гутерриш констатировал, что "панацеи от пандемии нет". "Одна только вакцина не может урегулировать этот кризис и уж, конечно, не в ближайшее время. Нам нужно масштабно расширить применение новых и уже существующих инструментов, которые могут помочь отреагировать на новые случаи и обеспечить жизненно важное лечение, чтобы остановить передачу заболевания и спасти жизни, особенно в ближайшие 12 месяцев", - сказал глава всемирной организации.

Коронавирус и теории заговора

Гутерриш предложил рассматривать вакцину как "глобальное общественное достояние", которое должно быть доступно для всех, предупредив, однако, что для этого потребуется "количественный скачок в финансировании". Одновременно генсек ООН выразил обеспокоенность распространением теорий заговора, которые отпугивают людей от запланированной вакцинации.

"Люди должны быть готовы к вакцинации, однако распространение дезинформации о вакцинах порождает нерешительность в отношении вакцинации и дикие теории заговора", - указал он, отметив, что в различных странах большие группы населения не желают или даже категорически отказываются от приема новой вакцины от коронавируса. "Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертоносную дезинформацию", - призвал генсек ООН.

По данным интернет-портала Worldometer, число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 30 млн человек, количество летальных исходов составляет более 945 тысяч. Наиболее сильно от пандемии пострадали США - здесь зарегистрировано почти 7 млн случаев инфекции, в том числе более 200 тысяч - с летальным исходом. В России число инфицированных составляет 1 079 519 человек, почти 19 тысяч человек - умерли от коронавирусных осложнений.