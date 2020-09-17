«Риск слишком велик»: власти района Мустамяэ откладывают поездку в Пюхтицкий монастырь

«Время покажет, когда состоится новая поездка, вызвавшая большой интерес как у мустамяэцев, так и у широкой публики. Так или иначе мы все равно туда поедем», - заверил старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс в переданном пресс-релизе.

«Не зря ведь говорят, что, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, - говорит Лаури Лаатс, старейшина Мустамяэ. - При этом я ни в коем случае не хочу возносить коронавирус до статуса Всемогущего, но правда в том, что последняя статистика выявленных заражений в Таллинне в целом и в Мустамяэ в частности не дают повода для радости, ведь болезнь добралась до детских садов и школ нашего района».

По его словам, управа Мустамяэ долго взвешивала риски и возможность проведения поездки в Пюхтицы. «Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении средства и приняли все меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность и защитить здоровье людей во всех смыслах на протяжении всего путешествия. И все же мы должны были признать, что в этот раз разумно будет последовать пословице: лучше бояться, чем сожалеть», - сказал Лаатс.

«Если честно, очень сложно разочаровывать наших путешественников, которые так ждали эту поездку, но сейчас разумно ее отложить на время, когда мы не рискуем привезти из путешествия – помимо хороших впечатлений – еще и коронавирус», - добавил он.

Лаатс сказал, что пока рано делать прогнозы, когда состоится поездка в Пюхтицы. «Мы непременно сообщим об этом всем зарегистрировавшимся в поездку людям (им уже гарантированы места в новой поездке), я также рекомендую следить за новостями на сайте Управы Мустамяэ и нашей официальной страничке в Facebook – там мы непременно и своевременно сообщим о новой дате поездки», - заверил Лаатс.