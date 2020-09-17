Из-за коронавируса два класса в Кохтла-Ярвеской Таммикуской основной школе учатся по домам

Директор школы Валентина Кутузова рассказала, что речь идет о двух классах начальной школы:

“Это только два класса. Я знаю об этом, Департамент здоровья знает, и родители тоже знают. Детей одного класса с понедельника мы ждем уже в школе. Слава Богу, с ними всё хорошо. Детки другого класса в школу вернутся, попозже, потому что там заболеваемость была обнаружена позже. А школа работает”.

По словам директора, дистанционное обучение подходит не всем ученикам, и школа старается продолжать работу в обычном режиме.

В классе, который перешел на домашнее обучение первым, заболел учитель, и решено было отправить на домашнее обучение весь класс. Но, говорит Валентина Кутузова, это был очень маленький класс, состоящий всего из двух учеников. Для них сейчас заканчивается вторая неделя домашнего обучения, и все, включая учителя сейчас чувствуют себя хорошо.

Еще один класс начальной школы отправился на домашнее обучение в среду. Это класс обычного размера - около 20 человек. По словам директора, заболели учитель и ученик.

“Мы отправляем их по домам на две недели, - сказала Валентина Кутузова. - Но всё будет зависеть от того, как будут чувствовать себя дети, которые обучаются в этом классе и контактировали больше всего”.