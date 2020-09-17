Полиция просит помощи свидетелей ДТП, в котором пострадали дети

По предварительной информации, светлый автомобиль с кузовом типа "универсал" наехал на переходившую дорогу по пешеходному переходу группу детей. В этом время светофор работал в режиме желтого мигающего сигнала.

Дети получили легкие травмы. Женщина, управлявшая автомобилем, вышла из машины, обратилась к детям, по их словам, по-русски, и уехала в сторону Кристийне после того, как дети ушли. В Центр тревоги водитель о случившемся не сообщил. Позже в полицию обратилась мать пострадавшего 10-летнего ребенка.

"В ДТП с участием детей взрослые должны проявить заботу и участие. Ребенок в силу своего возраста не умеет правильно оценить ситуацию и зачастую на месте ДТП дети утвердительно отвечают на вопрос, все ли в порядке. Но мы ждем от взрослых водителей ответственного поведения. Обязательно надо сообщить о ДТП на 112, даже если одна из сторон покинула место происшествия", – сказала старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Анника Эглит.

Эглит напоминает, что даже если светофор работает в режиме мигающего желтого сигнала, преимущество имеет пешеход. "Приближаясь к пешеходному переходу водителю следует сбавить скорость, чтобы успеть отреагировать на неожиданную ситуацию", – добавила она.

Водителя автомобиля, участвовавшего в аварии, и свидетелей ДТП просят связаться с полицией по номеру 612 5740 или по э-почте annika.eglit@politsei.ee.

В этом году в ДТП в Таллинне погибло четверо пешеходов и пострадало 88 пешеходов, из них 14 детей в возрасте 4-13 лет.