Чт, 17.09.2020
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Яна Тоом

Сиккут: оплата больничного с первого дня сохранит людям зарлату

Рийна Сиккут.

ФОТО: Tiina Oja

Социал-демократы в четверг внесли в производство Рийгикогу законопроект, на основании которого компенсация по болезни будет выплачиваться работникам уже с первого дня и в объеме 80 процентов зарплаты.

Об этом сообщила пресс-служба Социал-демократической партии, отметив, что, согласно законопроекту, первые восемь дней болезни государство и работодатель компенсируют совместно – 40 процентов Больничная касса и 40 процентов работодатель. Начиная с девятого дня заболевания компенсацию выплачивает только Больничная касса.

«Мы находимся на пороге второй волны коронакризиса – к сожалению, количество заболевших и заразившихся людей не снижается. Правительство призвало людей оставаться дома уже при первых симптомах болезни, но до сих пор так и не решило вопрос с оплатой больничного. В ситуации, когда люди обеспокоены продолжением эпидемии, а правительство неделями бьет баклуши, депутаты Рийгикогу обязаны взять решение проблемы на себя. Поэтому мы и внесли этот законопроект, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки», – отметила бывший министр здоровья и труда Рийна Сиккут. 

Цель законопроекта социал-демократов – ограничить распространение вируса и сохранить людям зарплату. «Сейчас, если человек остается из-за болезни дома, это означает для него потерю в доходах. Первые три дня болезни вообще не компенсируются, а дальше компенсация составляет лишь 70 процентов. Для многих это серьезная проблема, и люди вместо того, чтобы остаться дома и лечиться, ходят больными на работу. Для того, чтобы сберечь здоровье и защитить кошелек людей, нужна новая схема выплаты компенсаций по болезни», – подчеркнула Рийна Сиккут.

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